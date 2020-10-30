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    • Spor
    • 30.10.2020 Gazete
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    Emre’nin son hedefi

    Geleceği parlak Türk yıldızları mercek altına alan 'nin son gözdesi Bursasporlu oldu... Yeşil-Beyazlı formayla 1. Lig'de bu sezon 5 gol atan 18 yaşındaki forveti yakından takip eden sportif direktör 'nun teklif hazırlığı yaptığı belirlendi.

    Emre’nin son hedefi Ali Akman

    Geleceği parlak Türk yıldızları mercek altına alan Fenerbahçe'nin son gözdesi Bursasporlu Ali Akman oldu... Yeşil-Beyazlı formayla TFF 1. Lig'de bu sezon 5 gol atan 18 yaşındaki forveti yakından takip eden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun teklif hazırlığı yaptığı belirlendi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ali Akman, Galatasaray ve Milli Takım'ın eski yıldızı 'ın yeğeni... Sarı-Kırmızılılar'ın da Ayhan Akman aracılığıyla genç forveti kadrosuna katmak için çalıştığı belirtiliyor.

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    Haberler Spor Emre’nin son hedefi Ali Akman