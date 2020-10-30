Emre’nin son hedefi Ali Akman

Geleceği parlak Türk yıldızları mercek altına alan Fenerbahçe'nin son gözdesi Bursasporlu Ali Akman oldu... Yeşil-Beyazlı formayla TFF 1. Lig'de bu sezon 5 gol atan 18 yaşındaki forveti yakından takip eden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun teklif hazırlığı yaptığı belirlendi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ali Akman, Galatasaray ve Milli Takım'ın eski yıldızı Ayhan Akman'ın yeğeni... Sarı-Kırmızılılar'ın da Ayhan Akman aracılığıyla genç forveti kadrosuna katmak için çalıştığı belirtiliyor.