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    • Spor
    • 30.10.2020 Gazete
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    Efsane geri döndü

    Euroleague’de dün gece 6. maçına çıkan Beko, temsilcisi ’i 75-65 yenerek 3. galibiyetini aldı. 3 maçlık yenilgi serisine de son veren Sarı-Lacivertliler gelecek maçlar için de umut verdi. 40 dakika boyunca büyük çekişmeye sahne olan maçta Maccabi ilk periyodu 22-18 önde tamamladı.

    Efsane geri döndü

    Euroleague'de dün gece 6. maçına çıkan Beko, temsilcisi 'i 75-65 yenerek 3. galibiyetini aldı. 3 maçlık yenilgi serisine de son veren Sarı-Lacivertliler gelecek maçlar için de umut verdi. 40 dakika boyunca büyük çekişmeye sahne olan maçta Maccabi ilk periyodu 22-18 önde tamamladı.

    Fenerbahçe 2. periyotta öne geçmeyi başarsa da ev sahibi ekip ilk yarıyı 38-35 önde tamamladı. 2. yarıda savunmada toparlanan Sarı-Lacivertliler Nando De Colo ve Jarrel ile sayı üretmeye başladı. 3. periyot sona erdiğinde Fenerbahçe'nin 56-54'lük üstünlüğü vardı.

    Son periyotta savunmanın dozajı iyice arttı. Maccabi, Scottie Wilbekin ile ayakta kalmaya çalıştı ama ribauntlara konsantre olan Fenerbahçe farkı çift hanelere çıkardı maçı da 75-65 kazandı. Fenerbahçe'de Ali Muhammed 17, De Colo 13 sayıyla oynadı. Eddie Jarrel ise 11 sayılık katkı verdi.

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