29 Ekim’de büyük paslaşma

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlanırken futbol kulüplerimiz de bu en güzel coşkuya iştirak etti. Dün yapılan antrenmanlar öncesinde futbolcular Türk bayraklarıyla paylaşım yaptılar.

SAMSUN ATEŞLEDİ

Fakat günün en anlamlı olayı Yılport Samsunspor'un düğmeye basmasıyla yaşandı. Yılport Samsunspor'un paylaşımıyla, kulüpler İstiklal Marşımızı birlikte okumaya başladı. Altay kulübüyle birlikte Süper lig kulüpleri sanal alemde İstiklal Marşımız'ı birlikte okudular.

F.BAHÇE NOKTALADI



Samsunspor "Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" mesajıyla fitili ateşledi. Altay kulübü, "Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak" paylaşımını yaptı. Sonrasında Göztepe, Denizli, Malatya, Kayseri, A.Gücü birer mısra ile devam etti. Son olarak Fenerbahçe Kulübü, "Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal" mısrasıyla bu harika etkinliği sanal alemde tamamladı.