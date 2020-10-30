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    • Spor
    • 30.10.2020 Gazete
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    29 Ekim’de büyük paslaşma

    tüm ülkede coşkuyla kutlanırken kulüplerimiz de bu en güzel coşkuya iştirak etti. Dün yapılan antrenmanlar öncesinde futbolcular Türk bayraklarıyla paylaşım yaptılar.

    29 Ekim’de büyük paslaşma

    tüm ülkede coşkuyla kutlanırken kulüplerimiz de bu en güzel coşkuya iştirak etti. Dün yapılan antrenmanlar öncesinde futbolcular Türk bayraklarıyla paylaşım yaptılar.

    SAMSUN ATEŞLEDİ
    Fakat günün en anlamlı olayı Yılport Samsunspor'un düğmeye basmasıyla yaşandı. Yılport Samsunspor'un paylaşımıyla, kulüpler ı birlikte okumaya başladı. Altay kulübüyle birlikte Süper lig kulüpleri İstiklal Marşımız'ı birlikte okudular.

    F.BAHÇE NOKTALADI


    Samsunspor "Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" mesajıyla fitili ateşledi. Altay kulübü, "Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak" paylaşımını yaptı. Sonrasında Göztepe, Denizli, Malatya, Kayseri, A.Gücü birer mısra ile devam etti. Son olarak Fenerbahçe Kulübü, "Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal" mısrasıyla bu harika etkinliği sanal alemde tamamladı.

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    Haberler Spor 29 Ekim’de büyük paslaşma