UEFA Avrupa Ligi'nde Demir Grup Sivasspor ile İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv arasında yapılacak I Grubu 2. hafta maçının hakem ve takım kadroları belli oldu.

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir, Yatabare, Fajr, Gradel, Kayode

Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Davidzade, Hernandez, Yeini, Tibi, Kandil, Rikan, Glazer, Peretz, Biton, Shechter









UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında Maccabi Tel-Aviv'i konuk eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, grupta oynadıkları ilk maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Rıza Çalımbay, deplasmanda Villarreal'e 5-3 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Isaac Cofie'nin yerine Claudemir De Souza'ya şans verdi.

Çalımbay, Maccabi Tel-Aviv karşısında Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir, Yatabare, Fajr, Gradel ve Kayode'den oluşan 11'i sahaya sürdü.





SİVASSPOR'DA EKSİKLER

Kırmızı-beyazlı ekipte, sakatlıkları devam eden Aaron Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt, Marcelo Goiano ve Ziya Erdal maç kadrosunda yer almadı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarında sahasında tarihindeki ilk maça çıktı.

MACCABİ TEL-AVİV'DE 3 DEĞİŞİKLİK

İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'in teknik direktörü Giorgos Donis, grupta Karabağ'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ilk 11'inde üç değişikliğe gitti.

Donis, Karabağ maçında ilk 11'de görev alan Saborit, Golasa ve Cohen'in yerine Sivasspor karşısında Hernandez, Rikan ve Biton'a şans tanıdı.

LOCALARIN YÜZDE 50'Sİ KADAR SEYİRCİ ALINDI

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelede Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli oldu. Buna göre, localara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar taraftar alındı.

Demir Grup Sivasspor-Maccabi Tel Aviv mücadelesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Yeni 4 Eylül Stadı'nın maraton tribünlerinin üst kısmına dev Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı.





MACCABİ TEL-AVİV GRUPTA 2. SIRADA BULUNUYOR

İlk maçında konuk ettiği Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 1-0 yenen İsrail ekibi, I Grubu'nda averajla ikinci sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Medipol Başakşehir ile bu sezon Avrupa kupalarında yoluna devam iki Türk temsilcisinden biri olan Sivasspor, gruptaki ilk maçında İspanya'nın Villarreal ekibine deplasmanda 5-3 kaybetmişti.

Grupta henüz puanla tanışamayan Sivasspor, son sırada yer alıyor. Villarreal karşısındaki performansıyla göz dolduran Sivas temsilcisi, iç sahada Maccabi Tel-Aviv'i yenerek ilk puanlarını almayı hedefliyor.

AVUPA KUPALARINDA 10. MAÇ

Demir Grup Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv önünde Avrupa kupalarındaki 10. maçını oynayacak. Avrupa kupalarında daha önce 9 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, 2 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Sivasspor, bu maçlarda 9 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 23 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlıların Avrupa kupalarındaki ilk golüne imza atan Mehmet Yıldız, Sivasspor formasıyla uluslararası maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

Avrupa maçlarından toplam 8 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, Mehmet Yıldız'ın yanı sıra Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan, Musa Aydın, Olarenwaju Kayode, Mustapha Yatabare ve Max Gradel rakip fileleri havalandıran isimler oldu.

AVRUPA PERFORMANSI

Sivasspor, Avrupa kupalarına daha önce 2 kez katıldı. İlk olarak 2008-2009 sezonunda Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden kırmızı-beyazlı ekip, İntertoto Kupası'nda ter döktü. Bir sezon sonra tekrar Avrupa'da boy gösteren Sivasspor, önce UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, ardından da UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele etti.

Intertoto Kupası'nda Portekiz temsilcisi Braga (0-2 / 0-3) ve Karadağ ekibi OFK Grbalj'la (1-0 / 2-2) karşılaşan Sivasspor, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Belçika'nın Anderlecht (0-5 / 3-1), UEFA Avrupa Ligi play-off turunda da Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk (0-3 / 0-2) takımlarıyla mücadele etti. Sivasspor, bu sezonki ilk maçını ise deplasmanda İspanya'nın Villarreal (3-5) takımına karşı oynamıştı.