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    • Spor
    • 28.10.2020 Gazete
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    Yönetimden tam yetki alan değişim konusunda kararını vermedi

    Üst üste kötü sonuçlar alan ’da değişikliği konusundaki tüm yetki Başkan ’na verilmişti. Camiada herkes Başkan Ağaoğlu’nun bu konuda atacağı adımları merakla bekliyor. Ancak şu anda tam bir belirsizlik hakim.

    Trabzon’da hoca belirsizliği

    Üst üste kötü sonuçlar alan 'da değişikliği konusundaki tüm yetki Başkan 'na verilmişti. Camiada herkes Başkan Ağaoğlu'nun bu konuda atacağı adımları merakla bekliyor. Ancak şu anda tam bir belirsizlik hakim.

    DEĞİŞİM KONUSUNDA KARARSIZ
    Ağaoğlu'nun Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptığı ve birçok konuda mutabık kalındığı da öğrenildi. Fakat Ağaoğlu'nun yine de değişim konusunda kesin bir karar vermediği belirlendi.

    KISA SÜREDE SON VERECEK!
    Newton'ın Kasımpaşa maçı öncesi iki antrenmanda takımın başında sahaya çıkması da kafa karıştırıyor. Ağaoğlu'nun kısa sürede bu belirsizliği bir son vermesi bekleniyor.

    YUNUS EMRE SEL

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    Haberler Spor Yönetimden tam yetki alan Ahmet Ağaoğlu değişim konusunda kararını vermedi