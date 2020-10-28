Üst üste kötü sonuçlar alan Trabzonspor'da teknik direktör değişikliği konusundaki tüm yetki Başkan Ahmet Ağaoğlu'na verilmişti. Camiada herkes Başkan Ağaoğlu'nun bu konuda atacağı adımları merakla bekliyor. Ancak şu anda tam bir belirsizlik hakim.

DEĞİŞİM KONUSUNDA KARARSIZ

Ağaoğlu'nun Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptığı ve birçok konuda mutabık kalındığı da öğrenildi. Fakat Ağaoğlu'nun yine de değişim konusunda kesin bir karar vermediği belirlendi.

KISA SÜREDE SON VERECEK!

Newton'ın Kasımpaşa maçı öncesi iki antrenmanda takımın başında sahaya çıkması da kafa karıştırıyor. Ağaoğlu'nun kısa sürede bu belirsizliği bir son vermesi bekleniyor.

YUNUS EMRE SEL