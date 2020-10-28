Yaklaşık 1.5 sezon kiralık olarak Galatasaray formasını giyen ve büyük iz bırakan Henry Onyekuru birkez daha transfer gündeminde. Sezon başında büyük uğraşlara rağmen Monaco'nun bırakmadığı Nijeryalı yıldız, Sarı-Kırmızılılar'a haber yolladı.
FORMA ŞANSI BULAMIYOR
Son dönemde forma şansı bulamayan ve takımda mutsuz olan Onyekuru'nun menajeri aracılığıyla Galatasaray'la temas kurduğu ve "Beni alın" mesajını gönderdiği belirtiliyor.
BU KEZ STRATEJİ FARKLI OLACAK
Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar birkez daha genç futbolcu için harekete geçme kararı aldı. Ancak yönetim transferde bu kez farklı bir strateji uygulamaya hazırlanıyor.
FFP KISKACINDAN KURTULUYOR
Gelecek sezon 'sattığın kadar al' kıskacından kurtulacak olan Galatasaray'ın devre arası Monaco'ya zorunlu satın alla opsiyonlu kiralama teklifi yapması bekleniyor.