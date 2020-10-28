Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi ikinci maçında PSG ile evinde karşılaştı. Temsilcimiz ilk yarıda dikkat çeken bir oyun sergiledi. Birçok gol fırsatı yakalayan Başakşehir'in etkili oyunu sonrasından Paris Saint Germain teknik direktörü Thomas Tuchel'in kafası karıştı ve alay konusu oldu. Tuchel kapalı su şişesinden su içmeye çalıştı.
"EKSİKLERİMİZ VAR"
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenen Paris Saint-Germain'de Teknik Direktör Thomas Tuchel maçın ardından, "Her geçen gün daha iyi olacağız" dedi.
Takımın hazırlık sürecinde eksik kaldığını ifade eden Thomas Tuchel, "Aynı zamanda birçok eksik oyuncu var. 1-2 oyuncu aldık ve onları da son anda aldık. Geçen sezon bir karantina süreci oldu. Peşinden Şampiyonlar Ligi oynandı.
Bunu Mbappe de söyledi. Ancak bunu bir teknik adam söylediğinde bahane bulduğu söyleniyor. Mbappe "Sezonun başında mıyız yoksa sonunda mıyız" demişti. Sakatlarımız da var. Sahada en iyi performansı sergilemek zorundayız.
Belki şu anda değil ama ileride tekrar geçen seneki başarıyı sergileyecektir. Hazırlık süreci çok önemli ve hazır olmayan oyuncularımı korumak zorundayım. Her maça favori çıkmanın baskısını çekiyorlar. Olumlu ya da olumsuz düşünmek bizim tercihimiz.
Kalitemize ve pozitif düşüncelere odaklanırsak daha iyi ilerleme kaydedebiliriz" dedi.