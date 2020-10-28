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    • 28.10.2020 19:30
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    , Başkan Erdoğan'ın yanında olduğunu söyleyerek Fransız basınına sert çıktı

    Medipol 'in Senegalli golcüsü , maçı öncesi basınından 'e konuştu. Demba Ba, Avrupa'da Başkan 'a olan sevgisinden bahsetti. Fransızlara tepki gösteren yıldız futbolcu, Başkan Erdoğan'a karşı haksız bir yaklaşım olduğunu savundu.

    Demba Ba Fransız basınına Erdoğan'ı savundu

    Ünlü futbolcu Demba Ba, Fransız basınına verdiği röportajda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğini ve Avrupa'nın anlattığıyla kendi gördüğü Erdoğan'ın farklı olduğunu belirtti.

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    Başakşehir'in golcüsü Demba Ba'nın Le Parisien'e verdiği röportajdan Başkan Erdoğan ile ilgili kısmı şu şekilde:

    "Batı'da söylendiği gibi Erdoğan bir diktatör olsaydı, Başakşehir sürekli şampiyon olurdu. Başkan Erdoğan'ın Başakşehir ile özel bir bağı var ancak herhangi bir şeye müdahalesi yok. Avrupa'nın anlattığı Erdoğan, benim gördüğüm Erdoğan değil. Ben ona karşı değilim."
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    Haberler Spor Demba Ba, Başkan Erdoğan'ın yanında olduğunu söyleyerek Fransız basınına sert çıktı