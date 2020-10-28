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    • Spor
    • 28.10.2020 Gazete
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    Ankaragücü maçı öncesi tedirgin! Maç ertelenebilir

    Erzurumspor'u deplasmanda yenerek moral bulan bu hafta kendi sahasında başkent ekibi Ankaragücü'nü konuk edecek. Ancak bu maç öncesinde Ankaragücü'nde 7 oyuncuda coronavirüse rastlanması sonrası G.Saray-Ankaragücü maçı için tehir tehlikesi ortaya çıktı. Ankaragücü Başkanı , yarın yapılacak test sonuçlarını beklediklerini söylerken, "Test sonuçlarına göre Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebiliriz. Sayımız 14 ve üzeri olursa oynama taraftarıyız."ifadelerini kullandı.

    Tehir tehlikesi

    Erzurumspor'u deplasmanda yenerek moral bulan bu hafta kendi sahasında başkent ekibi Ankaragücü'nü konuk edecek. Ancak bu maç öncesinde Ankaragücü'nde 7 oyuncuda coronavirüse rastlanması sonrası G.Saray-Ankaragücü maçı için tehir tehlikesi ortaya çıktı. Ankaragücü Başkanı , yarın yapılacak test sonuçlarını beklediklerini söylerken, "Test sonuçlarına göre Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebiliriz. Sayımız 14 ve üzeri olursa oynama taraftarıyız."ifadelerini kullandı.

    Bu gelişmenin üzerine Galatasaray, Ankaragücü'nden gelecek haberi beklemeye başladı. Karşılaşmanın ertelenme ihtimalinin yoğun fikstür sebebiyle Galatasaray'ı endişelendirdiği belirtiliyor.

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    Haberler Spor Galatasaray Ankaragücü maçı öncesi tedirgin! Maç ertelenebilir