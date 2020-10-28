Erzurumspor'u deplasmanda yenerek moral bulan Galatasaray bu hafta kendi sahasında başkent ekibi Ankaragücü'nü konuk edecek. Ancak bu maç öncesinde Ankaragücü'nde 7 oyuncuda coronavirüse rastlanması sonrası G.Saray-Ankaragücü maçı için tehir tehlikesi ortaya çıktı. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, yarın yapılacak test sonuçlarını beklediklerini söylerken, "Test sonuçlarına göre Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebiliriz. Sayımız 14 ve üzeri olursa oynama taraftarıyız."ifadelerini kullandı.

Bu gelişmenin üzerine Galatasaray, Ankaragücü'nden gelecek haberi beklemeye başladı. Karşılaşmanın ertelenme ihtimalinin yoğun fikstür sebebiyle Galatasaray'ı endişelendirdiği belirtiliyor.