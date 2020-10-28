Juventus Barcelona maçı hangi kanalda? Juventus Barcelona maçı saat kaçta?

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı son 17 grup maçının sadece birini kaybeden Barcelona, son 10 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılmadı. Juventus, Aralık 2016-Ekim 2017 arasındaki altı maçlık seriden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez üst üste beş galibiyet almak için sahaya çıkıyor. Juventus, Şampiyonlar Ligi tarihinde 100 galibiyete ulaşan ilk İtalyan takımı olmak için bu maça çıkıyor. Siyah-beyazlı kulübün bu turnuvada şu ana kadar 199 karşılaşması var.

Şampiyonlar Ligi tarihinde grup aşamasında en fazla gol atan oyuncu konumunda olan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, mevcut formata geçilen 2003/04'ten bu yana ise Cristiano Ronaldo'nun ardından en fazla asist yapan isim. Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Barcelona'ya karşı sahaya çıktığı son 20 maçta 15 gol kaydetti. Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar beş kez karşı karşıya gelirken, gollerde Arjantinli oyuncunun 3-0'lık üstünlüğü var. İki isim, Mayıs 2011'deki yarı final mücadelesinden bu yana turnuvada ilk kez kozlarını paylaşacak.