Juventus Barcelona maçı hangi kanalda? Juventus Barcelona maçı saat kaçta başlayacak? Şampiyonlar Ligi'nin iki dev takımı Juventus ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'ndeki mücadeleyi izlemek isteyen futbol severler Juventus Barcelona maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Peki, Juventus Barcelona maçı saat kaçta?
JUVENTUS BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Juventus Barcelona maçı bu akşam saat 23:00'de başlayacak ve beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Juventus: Szczesny; Merih Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Chiesa; Dybala, Morata
Barcelona: Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; Pjanic, de Jong; Trincao, Griezmann, Fati; Messi
MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı son 17 grup maçının sadece birini kaybeden Barcelona, son 10 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılmadı. Juventus, Aralık 2016-Ekim 2017 arasındaki altı maçlık seriden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez üst üste beş galibiyet almak için sahaya çıkıyor. Juventus, Şampiyonlar Ligi tarihinde 100 galibiyete ulaşan ilk İtalyan takımı olmak için bu maça çıkıyor. Siyah-beyazlı kulübün bu turnuvada şu ana kadar 199 karşılaşması var.
Şampiyonlar Ligi tarihinde grup aşamasında en fazla gol atan oyuncu konumunda olan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, mevcut formata geçilen 2003/04'ten bu yana ise Cristiano Ronaldo'nun ardından en fazla asist yapan isim. Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Barcelona'ya karşı sahaya çıktığı son 20 maçta 15 gol kaydetti. Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar beş kez karşı karşıya gelirken, gollerde Arjantinli oyuncunun 3-0'lık üstünlüğü var. İki isim, Mayıs 2011'deki yarı final mücadelesinden bu yana turnuvada ilk kez kozlarını paylaşacak.