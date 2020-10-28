Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Fransıza dersini verdi!

    Fransız gazeteci , twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ’nin ’da maçı oynayacağını, ile arasındaki siyasi durum nedeniyle bunun endişe verici olduğunu ifade etti. da gazeteciye  "Parisliler İstanbul'da güvende olacak" cevabını verdi.

    Fransıza dersini verdi!

    Fransız gazeteci Pierre Menes, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PSG'nin İstanbul'da Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağını, Türkiye ile Fransa arasındaki siyasi durum nedeniyle bunun endişe verici olduğunu ifade etti. Demba Ba da gazeteciye "Endişelenme Pierrot, güvende olacaklar. Bazen televizyonunu kapatman ve tanımadığın insanların güzellik ve hoşgörüsünü görmek için dünyayı kendi başına ziyaret etmen iyidir" yorumu yaptı.

    PSG'Yİ ELEYEN GOLÜ ATMIŞTI
    , Chelsea forması giydiği 2014'ün nisan ayında, 'nde çeyrek finalinde karşılaştıkları maçında 87. dakikada attığı golle Fransız takımını yarı finalden etmişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Demba Ba Fransıza dersini verdi!