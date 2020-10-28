Beşiktaş Denizlispor önünde iki ayrı profil çizdi. Hücumdaki verimlilik, Aboubakar ve Larin'in gol atması, takımın oyunu erken koparma isteği teknik heyeti mutlu etti. Yeni transferler Rosier ve Chezzam ise ilk maçlarında sınıfı geçerek tam not aldı.