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    • Spor
    • 28.10.2020 Gazete
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    Bir yanı beyaz bir yanı siyah! 'ta futbolcuların performansları kafa karıştırdı

    Denizlispor önünde iki ayrı profil çizdi. Hücumdaki verimlilik, Aboubakar ve Larin’in gol atması, takımın oyunu erken koparma isteği teknik heyeti mutlu etti. Yeni ler Rosier ve Chezzam ise ilk maçlarında sınıfı geçerek tam not aldı.

    Bir yanı beyaz bir yanı siyah

    Beşiktaş Denizlispor önünde iki ayrı profil çizdi. Hücumdaki verimlilik, Aboubakar ve Larin'in gol atması, takımın oyunu erken koparma isteği teknik heyeti mutlu etti. Yeni transferler Rosier ve Chezzam ise ilk maçlarında sınıfı geçerek tam not aldı.

    N'SAKALA'NIN BÜYÜK HATASI
    Kartal'ın 3-0 öne geçtikten sonraki futbolu ise Sergen Yalçın'ın keyfini kaçırdı. Yenen 2 gol N'Sakala'nın kanadından gelirken savunmanın kademe hatası yapması gözden kaçmadı.

    JOSEF DE SOUZA'YA YAKIŞMADI


    Büyük umutlarla transfer edilen Josef De Souza'nın gereksiz yere gördüğü kırmızı kart ve Dorukhan'ın her an kart görecek potansiyelinin olması alınan galibiyetin sevincini yarım bıraktı.
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    Haberler Spor Bir yanı beyaz bir yanı siyah! Beşiktaş'ta futbolcuların performansları kafa karıştırdı