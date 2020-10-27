Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.10.2020 10:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.10.2020 10:16
    ABONE OL

    Trabzon'da arayış başladı! İşte yeni hoca adayları

    Süper Lig'e kötü bir başlangıç yaparak 6 maçta 5 puan toplayabilen Trabzon'da yeni hoca arayışları başladı. Yönetim, Başkan Ahmet Ağaoğlu'na yeni hoca için tam yetki verdi. Bordo-mavili ekipte hoca adayları olarak Abdullah Avcı, Fatih Tekke ve Şota isimleri ön plana çıktı.

    Trabzonspor'da arayış başladı! İşte yeni hoca adayları

    Geçtiğimiz sezon son haftalarda kaybedilen şampiyonluğun ardından Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran Trabzon, takımın başına İngiliz antrenör Eddie Newton'u getirmişti. Süper Lig'e yine şampiyonluk parolasıyla giren Karadeniz ekibinde, ilk 6 hafta sonunda istenen sonuçlar gelmedi. Sadece bir galibiyet alabilen ve topladığı beş puanla zirvenin uzağında kalan bordo-mavililerin, son olarak Fenerbahçe'ye 3-1 yenilmesi camianın sabrını taşırdı. Alınan mağlubiyetin ardından yönetimi dün telekonferans yöntemiyle bir toplantı yaptı. Yönetim kurulu, bu konudaki tüm sorumluluğu Başkan Ahmet Ağaoğlu'na verdi. Ağaoğlu'nun da yönetim kurulunun da teknik direktör değişikliği konusundaki kararını kısa süre içerisinde vermesi ve bunu kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Bordo-mavili kulüpte toplantıda gündeme gelen isimlerin Abdullah Avcı, Fatih Tekke ve Şota olduğu öğrenilirken, bazı yöneticilerin de farklı isimler önerdiği öğrenildi. Ancak daha önce bir görüşme gerçekleştirilen ve rakamsal konular dahil tüm konuların masaya yatırıldığı Abdullah Avcı'nın ise ön planda olduğu öğrenildi. Bu konuda birkaç gün içinde sıcak gelişmeler bekleniyor.

    AVCI İLE GÖRÜŞME YAPACAK
    Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Abdullah Avcı ile bir iki gün içinde bir araya geleceği belirtildi. Ağaoğlu sezon başında Avcı ile bir araya gelmişti. 57 yaşındaki hoca bir sunum gerçekleştirmiş ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı. Şimdi taraflar yeniden bir araya gelecek.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Trabzonspor'da arayış başladı! İşte yeni hoca adayları