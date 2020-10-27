Günün kalan maçlarında Başakşehir evinde Antalyaspor'u ağırlarken, Galatasaray Erzurumspor deplasmanında konuk oldu. Lige kötü bir başlangıç yapan son Süper Lig şampiyonu sahadan 5-1 gibi net bir skorla kazandı ve sahadan 3 puan ile ayrıldı. Son 2 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Sarı kırmızılı ekip zorlu Erzurumspor deplasmanında sahaya çıktı. Galatasaray, Falcao ve Emre Kılınç'ın attığı kritik gollerle karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Ev sahibinin tek golünü ise Novikovas kaydetti. Ayrıca Radamel Falcao da 2. sarıdan kırmızı kart gördü.