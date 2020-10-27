Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında Kasımpaşa evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi baskılı oynasa da iki tarafta gol bulamayınca sahadan 0-0 beraberlik ile ayrıldılar.
MKE Ankaragücü evinde Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'u konuk edecekti. İki ekipte de yaşanan koronavirüs vakalarını nedeniyle karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.
Aynı gün oynanan diğer bir karşılaşma ise Gaziantep FK ve Konyaspor arasındaydı. Ev sahibi ekip 76. dakikada Muhammet Demir'in attığı gol ile 3 puanı kaptı.
Günün kalan maçlarında Başakşehir evinde Antalyaspor'u ağırlarken, Galatasaray Erzurumspor deplasmanında konuk oldu. Lige kötü bir başlangıç yapan son Süper Lig şampiyonu sahadan 5-1 gibi net bir skorla kazandı ve sahadan 3 puan ile ayrıldı. Son 2 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Sarı kırmızılı ekip zorlu Erzurumspor deplasmanında sahaya çıktı. Galatasaray, Falcao ve Emre Kılınç'ın attığı kritik gollerle karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Ev sahibinin tek golünü ise Novikovas kaydetti. Ayrıca Radamel Falcao da 2. sarıdan kırmızı kart gördü.
Süper Lig'in 6. haftasının 3. günün ilk maçında Yeni Malatyaspor evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Aynı gün saat 16:00'da Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yapan Çağdaş Atan ve takımı Alanyaspor, Süper Lig'e bu sezon çıkan Karagümrük'ü 2-0 yendi ve çıkışını sürdürdü.
Haftanın en kritik maçında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Trabzonspor'u konuk etti. İlk yarısında 1-0 geride kapatırken, 2. yarıda Erol Bulut'un oyuna yaptığı hamlelerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Trabzonspor'un golünü Afobe atarken, Fenerbahçe'nin gollerini Valencia, Cisse ve Trabzonsporlu Serkan Asan'ın kendi kalesine atması sonrası gelişti.
Haftanın kapanış maçlarının oynandığı günde Süper Lig devi Beşiktaş, Denizlispor deplasmanındaydı. Siyah beyazlı ekip sahadan 3-2 galip ayrıldı. Aynı saatte başlayan diğer bir karşılaşma ise Sivasspor - Rizespor arasında yaşandı. Yiğodolara konuk olan Karadeniz ekibi sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı kaptı.
İşte Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçların sonuçları.
İşte Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlardan sonra oluşan puan durumu
İşte Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçların programı