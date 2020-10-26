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    • 26.10.2020 21:34
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    • 26.10.2020 21:53
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    'nda 3. tur maçlarının programı belli oldu

    'nda A Spor'dan yayınlanacak olan 3. tur maçlarının programı belli oldu. yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre yapılacak 3. tur karşılaşmalarının programı şöyle.

    Kupada 3. tur maçlarının programı belli oldu

    'nda 3. tur maçlarının programı belli oldu.

    yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre yapılacak 3. tur karşılaşmalarının programı şöyle:

    3 KASIM SALI:

    13.00 Balıkesirspor-Esenler Erokspor (Balıkesir Atatürk) (A Spor'dan yayınlanacak)

    13.00 Tuzlaspor-Bayburt (Tuzla Belediye)

    15.30 spor-68 Aksaray Belediyespor (Adana 5 Ocak ) (A Spor'dan yayınlanacak)

    15.30 Altay-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bornova )

    18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Erzurum Kazım Karabekir) (A Spor'dan yayınlanacak)

    20.30 MKE Ankaragücü-Kocaelispor (Eryaman) (A Spor'dan yayınlanacak)

    4 KASIM ÇARŞAMBA:

    13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Belediye Derincespor (Bandırma 17 Eylül)

    13.00 Ankara Keçiörengücü-Büyükçekmece Tepecikspor (Aktepe)

    13.00 Menemenspor-Anagold 24Erzincanspor (Menemen İlçe)

    13.00 Ümraniyespor-Kırklarelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

    13.00 Ankaraspor-Pazarspor (Osmanlı)

    13.00 Beypiliç Boluspor-Hacettepe (Bolu Atatürk)

    13.00 Giresunspor-Tekirdağspor (Giresun Atatürk) (A Spor'dan yayınlanacak)

    15.30 Altınordu-Fethiyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

    15.30 Adana Demirspor-Alanya Kestelspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

    15.30 Fatih Karagümrük-Nevşehir Belediyespor (Vefa) (A Spor'dan yayınlanacak)

    18.00 Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) (A Spor'dan yayınlanacak)

    20.30 Bursaspor-Karşıyaka (Bursa Büyükşehir Belediye) (A Spor'dan yayınlanacak)

    5 KASIM PERŞEMBE:

    13.00 Yılport Samsunspor-Muğlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs) (A Spor'dan yayınlanacak)

    13.00 Bodrumspor-Niğde Anadolu FK (Bodrum İlçe)

    13.00 Manisa FK-Gümüşhanespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

    13.00 İnegölspor-Sultanbeyli Belediyespor (İnegöl İlçe)

    13.00 Kahramanmaraşspor-Somaspor (12 Şubat)

    13.00 Sancaktepe FK-Serik Belediyespor (15 Temmuz)

    13.00 Tarsus İdmanyurdu-İçel İdmanyurdu (Tarsus İlçe)

    13.00 Zonguldak Kömürspor-Darıca Gençlerbirliği (Devrek İlçe)

    13.00 Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor (Zafer)

    13.00 spor-Şile Yıldızspor (Uşak 1 Eylül)

    13.00 Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Kırşehir Ahi)

    13.00 FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)

    13.00 GMG Kastamonuspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kastamonu Gazi)

    13.00 -Mamak FK (TCDD Ankara Demirspor)

    13.00 Ergene Velimeşespor-Karacabey Belediyespor ()

    13.00 Sarıyer-Turgutluspor (Yusuf Ziya Öniş)

    13.00 Vanspor FK-Sivas Belediyespor (Van Atatürk)

    13.00 Pendikspor-Düzcespor (Pendik)

    13.00 Hekimoğlu Trabzon-52 Orduspor (Ortahisar Yavuz Selim)

    15.30 İstanbulspor-Elazığspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

    15.30 Sakaryaspor-Diyarbekirspor (Yeni Sakarya Atatürk) (A Spor'dan yayınlanacak)

    15.30 Eskişehirspor-Cizrespor (Eskişehir Yeni)

    15.30 Akhisarspor-Etimesgut Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

    18.00 Yeni Malatyaspor-Artvin Hopaspor (Yeni Malatya) (A Spor'dan yayınlanacak)

    20.30 Atakaş Hatayspor-Şanlıurfaspor (Antakya Atatürk) (A Spor'dan yayınlanacak)

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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının programı belli oldu