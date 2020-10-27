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    • Spor
    • 27.10.2020 Gazete
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    taraftarı öven 'a seslendi! "Sen bir de şampiyon olduğumuzda gör"

    'nin Kongolu stoperi ’dan taraftara övgü. Yıldız oyuncu taraftara hayran kaldığını söyleyerek, “Saha içinde az sayıda taraftar vardı. Maçtan sonra da çok şaşırdım. Taraftar kutlama yapmak için dışardaydı. Umuyorum ki pandemi en yakında zamanda sona erer” dedi.

    Sen bir de şampiyon olduğumuzda gör

    Fenerbahçe'nin Kongolu stoperi Tisserand'dan taraftara övgü. Yıldız oyuncu taraftara hayran kaldığını söyleyerek, "Saha içinde az sayıda taraftar vardı. Maçtan sonra da çok şaşırdım. Taraftar kutlama yapmak için dışardaydı. Umuyorum ki pandemi en yakında zamanda sona erer" dedi.

    TARAFTARIMIZ BİR NUMARA
    Gökhan Gönül ise Tisserand'a, "Bu daha hiçbir şey. Sen bir de şampiyon olduğumuzda gör. Fenerbahçe taraftarı dünyanın en önemli taraftarıdır. Bunu göreceksin" dedi.

    HAYALİM DOLU TRİBÜNLER
    Tecrübeli oyuncunun bu sözlerinden daha çok etkilenen Kongolu yıldız, "Taraftarımızla birlikte bu statta bir arada olmayı çok istiyorum. Umarım bu gerçekleşir" dedi.

    PERFORMANSIMI KATLAYACAĞIM


    Trabzonspor maçında gol atarak takıma katkı sağladığı için çok mutlu olduğunu belirten Tisserand, "Kendi performansımı ikiye katlamak için ne gerekiyorsa yapaca ğım" diye konuştu.

    ONUR KOÇHAN/TAKVİM
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    Haberler Spor Gökhan Gönül taraftarı öven Tisserand'a seslendi! "Sen bir de şampiyon olduğumuzda gör"