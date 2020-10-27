Geride kalan 6 haftada toplam 10 gol atan Fenerbahçe'de gollerin yarısı kafa vuruşlarından geldi. Futbolcular, attıkları gollerin yüzde 50'sini kafa vuruşlarıyla kaydederken, bu gollerin 3'üne hücumcular, 2'sine ise savunmacılar imza attı. Sarı- lacivertli takımda atılan 5 kafa golünün tamamı farklı isimlerden gelirken, duran toplar önemli bir gol silahına dönüştü. Fenerbahçe'de kafayla atılan goller farklı isimlerin imzasını taşıdı. Kanarya'da atılan 5 kafa golünün 3'ünü hücum oyuncuları Mbwana Samatta, Dimitris Pelkas ve Papiss Cisse kaydetti. Fenerbahçe'de diğer 2 kafa golünü ise savunma oyuncuları Gökhan Gönül ve Serdar Aziz ağlarla buluşturdu.