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    • Spor
    • 27.10.2020 Gazete
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    kafayı çalıştırdı

    6 haftada 10 gol atarken bunların yarısı kafa vuruşlarından geldi. Samatta, Pelkas, Cisse, ve Serdar kafa ile ağları sarstı.

    Fener kafayı çalıştırdı

    Geride kalan 6 haftada toplam 10 gol atan 'de gollerin yarısı kafa vuruşlarından geldi. Futbolcular, attıkları gollerin yüzde 50'sini kafa vuruşlarıyla kaydederken, bu gollerin 3'üne hücumcular, 2'sine ise savunmacılar imza attı. Sarı- lacivertli takımda atılan 5 kafa golünün tamamı farklı isimlerden gelirken, duran toplar önemli bir gol silahına dönüştü. Fenerbahçe'de kafayla atılan goller farklı isimlerin imzasını taşıdı. Kanarya'da atılan 5 kafa golünün 3'ünü hücum oyuncuları Mbwana Samatta, Dimitris Pelkas ve kaydetti. Fenerbahçe'de diğer 2 kafa golünü ise savunma oyuncuları Gökhan Gönül ve ağlarla buluşturdu.

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