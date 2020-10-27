Kartal geri döndü. Siyah- Beyazlılar 22 gün sonra çıktığı lig maçında Denizlispor'u deplasmanda 3-2 yenerek bu sezon 2. galibiyetini aldı. 13. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Atiba dar açıda olmasına rağman güzel vurdu: 0-1.
LARİN ARKA DİREKTE VURDU
16'da ceza sahası dışından Rodallega'nın sert şutunu Ersin uzaklaştırdı. 39'da Beşiktaş penaltı kazandı. Aboubakar skoru 2-0 yaptı. İkinci yarının hemen başında Rosier ortayı yaptı, Larin arka direkte golü attı: 0-3.
DENİZLİ UMUTLANDI AMA
52'de Josef uzaktan vurdu, Pantilimon kurtardı. 67'de Josef direkt kırmızı kart gördü ve Beşiktaş 10 kişi kaldı. 77'de Mesanovic'in golüyle fark 2'ye indi: 1-3. 90+4'te Sakho sağ çaprazdan ceza sahasına girdi, düzgün vurdu ve Denizlispor umutlandı: 2-3. Ama kalan dakikalarda skor değişmedi.
37'LİK ATİBA YİNE HARİKA
Geçen sezonun flaş ismi olan Atiba bu sezona da damga vuruyor. Skoru 1-0'a getiren golü atan 37 yaşındaki Kanadalı futbolcu oynadığı müthiş futbolla sosyal medyada çok büyük övgü aldı.
KIRMIZI VAR PENALTI YOK
Denizli'deki maça tartışmalı hakem kararları damgasını vurdu. Alper Ulusoy 67. dakikada Josef'in sert faulü sonrası VAR monitörüne girip kırmızı kart çıkardı. Ulusoy 85. dakikada ise penaltı pozisyonu için VAR'a gitti. Ancak Ulusoy, N'Sakala'nın Özer'e yaptığı hareketi penaltı olarak değerlendirmedi.
ROSIER VE GHEZZAL FORMAYI KAPTI
Betransfer döneminin sonuna doğru kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal ve Valentine Rosier, Denizlispor deplasmanında ilk kez forma giydi. Sergen Yalçın'ın 11'de şans verdiği iki futbolcu performansıyla alkış aldı.
1241 GÜNLÜK HASRET BİTTİ
Beşiktaş formasıyla bu sezon ilk golünü Denizli'de atan Vincent Aboubakar, Süper Lig'de 1241 gün sonra ağları havalandırdı. Kamerunlu yıldız son olarak Haziran 2017'de Ankaraspor maçında golle buluşmuştu.