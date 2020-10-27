KIRMIZI VAR PENALTI YOK

Denizli'deki maça tartışmalı hakem kararları damgasını vurdu. Alper Ulusoy 67. dakikada Josef'in sert faulü sonrası VAR monitörüne girip kırmızı kart çıkardı. Ulusoy 85. dakikada ise penaltı pozisyonu için VAR'a gitti. Ancak Ulusoy, N'Sakala'nın Özer'e yaptığı hareketi penaltı olarak değerlendirmedi.