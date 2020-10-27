Sezon sonunda seçime gidecek olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların gündemini yorumlayan A Spor yorumcusu Mustafa Demirtaş, mevcut başkan Mustafa Cengiz'in aday olmayacağını belirtti.
Galatasaray yönetimi, Teknik Direktör Fatih Terim ile Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya geldi. Kritik toplantıda son dönemdeki gerginliğe neden olan bazı açıklamalar masaya yatırıldı.
Kamuoyunda Terim'in sarı kırmızılı takımdan ayrılacağı söylentileri baş gösterirken tecrübeli hoca Twitter hesabından "Her şey yolunda…" paylaşımıyla tartışmalara nokta koydu. Terim'in bu kısa açıklaması daha önce olduğu gibi dakikalar içerisinde binlerce etkileşim aldı.
AÇIKLAMA: KENETLENİN, BAŞKA GALATASARAY YOK
Toplantının ardından Galatasaray Kulübü de resmi internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Bu yol şampiyonluk yolu, kenetlenin başka Galatasaray yok"