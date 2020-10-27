Kamuoyunda Terim'in sarı kırmızılı takımdan ayrılacağı söylentileri baş gösterirken tecrübeli hoca Twitter hesabından "Her şey yolunda…" paylaşımıyla tartışmalara nokta koydu. Terim'in bu kısa açıklaması daha önce olduğu gibi dakikalar içerisinde binlerce etkileşim aldı.