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    • 27.10.2020 12:29
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    'da neler oluyor? 'Başkan yeniden aday olmayacak'

    Sezon sonunda seçime gidecek olan 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yönetim ve teknik direktör arasındaki anlaşmazlığın tatlıya bağlanmasının ardından yaşanacak gelişmeler merak edilirken A Spor yorumcusu Mustafa Demirtaş, Son Sayfa programında Galatasaray'ın seçim gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Demirtaş, " aday olmayacak. Galatasaray'ın sezonu kurtarmak için ateşkes imzaladığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    Sezon sonunda seçime gidecek olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların gündemini yorumlayan A Spor yorumcusu Mustafa Demirtaş, mevcut başkan Mustafa Cengiz'in aday olmayacağını belirtti.

    Galatasaray yönetimi, Teknik Direktör Fatih Terim ile Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya geldi. Kritik toplantıda son dönemdeki gerginliğe neden olan bazı açıklamalar masaya yatırıldı.

    Kamuoyunda Terim'in sarı kırmızılı takımdan ayrılacağı söylentileri baş gösterirken tecrübeli hoca Twitter hesabından "Her şey yolunda…" paylaşımıyla tartışmalara nokta koydu. Terim'in bu kısa açıklaması daha önce olduğu gibi dakikalar içerisinde binlerce etkileşim aldı.

    AÇIKLAMA: KENETLENİN, BAŞKA GALATASARAY YOK

    Toplantının ardından Galatasaray Kulübü de resmi internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Bu yol şampiyonluk yolu, kenetlenin başka Galatasaray yok"
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    Haberler Spor Galatasaray'da neler oluyor? 'Başkan Mustafa Cengiz yeniden aday olmayacak'