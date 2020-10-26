Fransa Milli Takımı'nı bıraktığı iddia edilen Paul Pogba: İslamiyetin terörizmle alakası yok, medya yanlış yönlendiriyor
Premier Lig'de Manchester United forması giyen ve Fransa Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Paul Pogba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ile ilgili iğrenç sözleri sonrasında milli formaya veda ettiği iddia ediliyor. Bu konuya dair henüz resmi bir açıklama ise henüz bulunmuyor. Paul Pogba, daha önce verdiği röportajda İslamiyet'in medyada yanlış tanıtıldığını söylemişti. Yıldız futbolcunun sözlerini hatırlayalım.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son dönemde Müslümanları ve İslami kuruluşları hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalar görülmeye başladı. Dünya genelinde Müslüman toplumlar, Fransa'da İslam'ın ve Müslümanların açıkça hedef gösterilmesine ve hakarete uğramasına tepki gösterirken, Müslüman futbolculardan da tepkiler gelmeye başladı.
MACRON SKANDALIN ARKASINDA DURDU
Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de öldürülen öğretmeni anmak için resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtıldı.
Pogba'nın bu kararı, 2. dini İslam olan bir ülkenin cumhurbaşkanı görevinde bulunan Macron'un skandal açıklamalarıyla kendisini ve Fransız Müslümanlarını aşağıladığı için aldığı öğrenildi. Pogba'nın dışında Fransa Milli Takımı'nda görev yapan diğer Müslüman futbolcular Djibril Sidibe, N'Golo Kante, Benjamin Mendy, Nabil Fekir, Ben Yedder, Ousmane Dembele ve Adil Rami'den de benzer tepki bekleniyor.