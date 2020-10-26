Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.10.2020 18:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.10.2020 18:11
    ABONE OL

    'dan ile görüşmesine ilişkin açıklama: "Kenetlenin başka Galatasaray yok!"

    Kulübü, ve görüşmesine ilişkin "Kenetlenin başka Galatasaray yok!" başlıklı bir açıklama yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır. Görüşmede 2020-2021 sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

    Kenetlenin başka Galatasaray yok!

    Kulübü, kulüp başkanı ile arasında yapılan görüşmenin karşılıklı mutabakatla tamamlandığını açıkladı.

    Kulübün resmi internet sitesinde "Kenetlenin başka Galatasaray yok!" başlığıyla yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Bugün saat 15.30'da başkanımız Sayın Mustafa Cengiz ile teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleştirmiştir. Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır. Görüşmede 2020-2021 sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu yol şampiyonluk yolu!"

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Galatasaray'dan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim görüşmesine ilişkin açıklama: "Kenetlenin başka Galatasaray yok!"