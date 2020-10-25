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    • Spor
    • 25.10.2020 Gazete
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    Bulut: Onlara Kadıköy’ü hissettirin

    Dün futbolcularıyla toplantı yapan Bulut,“Taraftarımız olmayacak ama rakibimize baskı ve önde yapacağımız presle Kadıköy’de oynadıklarını hissettirin. Tüm miz sahada olmalı” dedi.



    Süper Lig'de son 2 maçını kazanarak moral bulan Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde yaptığı taktik çalışma ile Trabzonspor derbisinin hazırlıklanı tamamladı ve Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi. Antrenman öncesinde teknik patron Erol Bulut futbolcularıyla bir toplantı yaptı.




    ENERJİMİZ SAHADA OLMALI...
    Derbinin seyircisiz oynanacağını hatırlan Bulut, "Taraftarımız yok ama baskı ve önde yapacağımız presle Trabzon'a Kadıköy'ü hissettirmeliyiz. Tüm enerjimiz sahada olmalı" dedi.

    SAKİN KALMAMIZ GEREKİYOR
    Trabzon'un kapandığı anlarda panik yapılmamasını isteyen Bulut, "Sonuçta bir derbi maç. Gol gecikebilir. Bu bizi paniğe ve hataya sürüklememeli. Sakin kalmayı başarmalıyız" ifadesini kullandı.




    PRESİ OZAN TUFAN BAŞLATACAK
    Derbide forvet arkası pozisyonda oynayacak olan Ozan Tufan'a presi başlatma görevi verildi. Bulut, "Top rakipteyken 4-4-2'ye döneceğiz. Önde Ozan ve Samatta pres gücümüz olacak" dedi.

    FENERBAHÇE MAÇA HAZIR
    Fenerbahçe Trabzonspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Erol Bulut yöetimindeki idmanda oyuncuların hırsı dikkat çekti.
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