





ENERJİMİZ SAHADA OLMALI...

Derbinin seyircisiz oynanacağını hatırlan Bulut, "Taraftarımız yok ama baskı ve önde yapacağımız presle Trabzon'a Kadıköy'ü hissettirmeliyiz. Tüm enerjimiz sahada olmalı" dedi.



SAKİN KALMAMIZ GEREKİYOR

Trabzon'un kapandığı anlarda panik yapılmamasını isteyen Bulut, "Sonuçta bir derbi maç. Gol gecikebilir. Bu bizi paniğe ve hataya sürüklememeli. Sakin kalmayı başarmalıyız" ifadesini kullandı.