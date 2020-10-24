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    • Spor
    • 24.10.2020 Gazete
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    'nda 3. tur maçları 3 Kasım’da

    ’nda 3. tur kuraları dün çekildi. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 3. tur maçları, 3-4-5 Kasım tarihlerinde takımların sahasında oynanacak.

    Kupada 3. tur maçları 3 Kasım’da

    'nda 3. tur kuraları dün çekildi. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 3. tur maçları, 3-4-5 Kasım tarihlerinde takımların sahasında oynanacak.


    Bodrumspor-N.Anadolu

    Manisa FK-Gümüşhane

    Demir-A.Kestel

    gücü-Kocaelispor

    Samsunspor-Muğlaspor

    Ankaraspor-Pazarspor

    Adanaspor-Aksaray Bel.

    F.Karagümrük-Nevşehir

    İnegölspor-Sultanbeyli

    İstanbulspor-Elazığspor

    Altınordu-Fethiyespor

    Kahramanmaraş-Soma

    Boluspor-Hacettepe

    Sancaktepe-Serik Belediye

    Tarsus İY.-İçel İdmanyurdu

    Z.Kömürspor-D.G.Birliği

    Afyonspor-Karabükspor

    Altay-1922

    Uşakspor-Şile Yıldızspor

    Hatayspor-Şanlıurfa

    Sakaryaspor-Diyarbekir

    Yeni Malatya-A.Hopaspor

    Bel.-Yozgatspor

    FK-Eyüpspor

    Bandırmaspor-Derince

    Eskişehirspor-Cizrespor

    Kastamonuspor-Amed

    Balıkesirspor-E.Erokspor

    Erzurumspor-Karaköprü

    Ankara Demir-Mamak FK

    Velimeşespor-Karacabey

    Sarıyer-Turgutluspor

    Giresunspor-Tekirdağspor

    Keçiörengücü-Tepecik

    Kayserispor-Yomraspor

    Vanspor FK-Sivas Belediye

    Menemen-Erzincanspor

    Tuzla-Bayburt İl Özel İ.

    Ümraniyespor-Kırklareli

    Bursaspor-Karşıyaka

    Akhisar-Etimesgut Bel.

    Pendikspor-Düzcespor

    H.Trabzon-52 Orduspor

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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları 3 Kasım’da