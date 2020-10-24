Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları dün çekildi. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 3. tur maçları, 3-4-5 Kasım tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.
Bodrumspor-N.Anadolu
Manisa FK-Gümüşhane
Adana Demir-A.Kestel
Ankaragücü-Kocaelispor
Samsunspor-Muğlaspor
Ankaraspor-Pazarspor
Adanaspor-Aksaray Bel.
F.Karagümrük-Nevşehir
İnegölspor-Sultanbeyli
İstanbulspor-Elazığspor
Altınordu-Fethiyespor
Kahramanmaraş-Soma
Boluspor-Hacettepe
Sancaktepe-Serik Belediye
Tarsus İY.-İçel İdmanyurdu
Z.Kömürspor-D.G.Birliği
Afyonspor-Karabükspor
Altay-1922 Konyaspor
Uşakspor-Şile Yıldızspor
Hatayspor-Şanlıurfa
Sakaryaspor-Diyarbekir
Yeni Malatya-A.Hopaspor
Kırşehir Bel.-Yozgatspor
Çorum FK-Eyüpspor
Bandırmaspor-Derince
Eskişehirspor-Cizrespor
Kastamonuspor-Amed
Balıkesirspor-E.Erokspor
Erzurumspor-Karaköprü
Ankara Demir-Mamak FK
Velimeşespor-Karacabey
Sarıyer-Turgutluspor
Giresunspor-Tekirdağspor
Keçiörengücü-Tepecik
Kayserispor-Yomraspor
Vanspor FK-Sivas Belediye
Menemen-Erzincanspor
Tuzla-Bayburt İl Özel İ.
Ümraniyespor-Kırklareli
Bursaspor-Karşıyaka
Akhisar-Etimesgut Bel.
Pendikspor-Düzcespor
H.Trabzon-52 Orduspor