"OYUNUMUZU GELİŞTİREREK DEVAM EDECEĞİZ"

Oyunlarını geliştirerek devam etmek istediklerini aktaran lacivert-beyazlı teknik adam, "İzleyenler de çok zevk almamıştır. Bugün bir şeyler yapmaya çalıştık. Futbolun güzelliklerini yansıtmaya çalıştık. Gol olmayınca bunu başaramıyorsunuz. Topun oyunda kalma süresi 49 dakika gibi bir süre. Bu standartların çok çok altında. Bu da maçın nasıl oynandığını net bir şekilde gösteriyor.

Mücadele eden tüm oyuncularımı kutluyorum. Bugün olmadı oyunumuzu geliştirerek devam edeceğiz. Yakaladığımız pozisyonları bir dahaki maçta gole çevireceğiz" diye konuştu.