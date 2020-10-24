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    • Spor
    • 24.10.2020 Gazete
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    'yı salladı!

    ’nde Lille, ’ı 4-1 mağlup ederken , attığı 3 golle sahanın yıldızı oldu. basını, Yusuf’tan övgüyle bahsetti. , Yusuf’a ödenen 16.5 milyon euro’luk bonservis bedelini hatırlatarak milli oyuncunun doğru bir yatırım olduğunu vurguladı.

    Yusuf Fransa'yı salladı!

    'nde Lille, 'ı 4-1 mağlup ederken , attığı 3 golle sahanın yıldızı oldu. basını, Yusuf'tan övgüyle bahsetti. , Yusuf'a ödenen 16.5 milyon euro'luk bonservis bedelini hatırlatarak milli oyuncunun doğru bir yatırım olduğunu vurguladı.

    L'Equipe'in internet sitesinde 'Üstün Yazıcı' başlığı kullanıldı. Gazete, Yusuf'a 10 üzerinden 9 puan verdi ve 23 yaşındaki futbolcuyu maçın adamı seçti. Milli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben hep çok çalışmanın gücüne inandım" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Spor Yusuf Yazıcı Fransa'yı salladı!