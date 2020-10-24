UEFA Avrupa Ligi'nde Lille, Sparta Prag'ı 4-1 mağlup ederken Yusuf Yazıcı, attığı 3 golle sahanın yıldızı oldu. Fransa basını, Yusuf'tan övgüyle bahsetti. Foot Mercato, Yusuf'a ödenen 16.5 milyon euro'luk bonservis bedelini hatırlatarak milli oyuncunun doğru bir yatırım olduğunu vurguladı.

L'Equipe'in internet sitesinde 'Üstün Yazıcı' başlığı kullanıldı. Gazete, Yusuf'a 10 üzerinden 9 puan verdi ve 23 yaşındaki futbolcuyu maçın adamı seçti. Milli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben hep çok çalışmanın gücüne inandım" ifadelerini kullandı.