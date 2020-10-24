Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.10.2020 10:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.10.2020 10:55
    ABONE OL

    SON DAKİKA | MKE 1'i futbolcu 2 kişide koronavirüs rastlandığını açıkladı

    Son dakika haberi... ekiplerinden , bir futbolcusunun ve bir sağlık personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Daha önce koronavirüs vakaları nedeniyle Ankaragücü-Hatayspor maçı ertelenmişti.

    Süper Lig ekibi duyurdu: 2 kişinin testi pozitif

    ekibi MKE , sosyal medya hesabından bir futbolcu ve bir sağlık personelinin koronavirüs testinin pozitif çıkığını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Rutin testlere devam edilen kulübümüzde, koronavirüs semptomları gösteren bir futbolcu ve bir sağlık personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan futbolcu ve personelimize acil şifalar diliyoruz.

    ANKARAGÜCÜ-HATAYSPOR MAÇI DA ERTELENMİŞTİ

    Ankaragücü Hatayspor maçı koronavirüs tedbirleri dolayısıyla ertelendi. Geçtiğimiz hafta Hatayspor'da yaklaşık 10 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından bu hafta yeniden test yapıldı. Vaka sayısında herhangi bir değişiklik gözlenmemesi dolayısıyla Ankaragücü Hatayspor maçı ertelendi. Böylece bu karşılaşma, Hatayspor'un ligde Erzurumspor maçı sonrasında ertelenen ikinci mücadelesi oldu.

    Ertelenen karşılaşmaların ne zaman oynanacağına dair henüz herhangi bir bilgi yer almıyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor SON DAKİKA | MKE Ankaragücü 1'i futbolcu 2 kişide koronavirüs rastlandığını açıkladı