SON DAKİKA

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabından bir futbolcu ve bir sağlık personelinin koronavirüs testinin pozitif çıkığını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Rutin testlere devam edilen kulübümüzde, koronavirüs semptomları gösteren bir futbolcu ve bir sağlık personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan futbolcu ve personelimize acil şifalar diliyoruz.

ANKARAGÜCÜ-HATAYSPOR MAÇI DA ERTELENMİŞTİ

Ankaragücü Hatayspor maçı koronavirüs tedbirleri dolayısıyla ertelendi. Geçtiğimiz hafta Hatayspor'da yaklaşık 10 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından bu hafta yeniden test yapıldı. Vaka sayısında herhangi bir değişiklik gözlenmemesi dolayısıyla Ankaragücü Hatayspor maçı ertelendi. Böylece bu karşılaşma, Hatayspor'un ligde Erzurumspor maçı sonrasında ertelenen ikinci mücadelesi oldu.

Ertelenen karşılaşmaların ne zaman oynanacağına dair henüz herhangi bir bilgi yer almıyor.