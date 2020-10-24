Bugün Süper Lig'de 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 16.00'da Gaziantep FK, Konyaspor'u konuk edecek. 19.00'da ise Medipol Başakşehir, Antalya'yı ağırlayacak. Ankaragücü- Hatayspor maçı ise konuk takımdaki coronavirüs vakalarının çokluğu nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.