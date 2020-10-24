Bugün Süper Lig'de 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 16.00'da Gaziantep FK, Konyaspor'u konuk edecek. 19.00'da ise Medipol Başakşehir, Antalya'yı ağırlayacak. Ankaragücü- Hatayspor maçı ise konuk takımdaki coronavirüs vakalarının çokluğu nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
KADIN MİLLİ TAKIMIMIZ KOSOVA İLE YENİŞEMEDİ
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 7. maçında Kosova ile 0-0 berabere kaldı. Milli takım, bu sonuçla gruptaki puanını 2'ye yükseltti. Kosova dün akşamki karşılaşmayı Lindona Syla'nın 35. dakikada kırmızı kart görmesi sebebiyle 10 kişi tamamladı.
GALATASARAY EVİNDE ECZACIBAŞI'NI DEVİRDİ
MISLI.COM Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı VitrA'yı sahasında 3-2 mağlup etti. 145 dakika süren karşılaşmanın setleri 22-25, 25-23, 27-25, 22-25, 15-11 şeklinde sona erdi. Dün oynanan diğer maçta THY, Nilüfer Belediyesi'ni 3-2 mağlup etmeyi başardı.
GALATASARAY MORAL ARIYOR
Süper Lig'de son 2 maçı kaybeden Galatasaray bugün 19.00'da BŞ Bld Erzurumspor'a konuk olacak. Karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.
ÖNCE İDMAN SONRA YOLCULUK
Erzurum maçının hazırlıklarını dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı taktik ağırlıklı idmanla tamamlayan Galatasaray, sonrasında özel uzakla Erzurum'a hareket etti.
LİNNES YARIDA BIRAKTI
Alt adalesinde ağrı olan Linnes'in dünkü antrenmanı yarıda bıraktı. Norveçli savunma oyuncusu Erzurum'a götürülmedi ve tedavisine hemen başlandı.
EN BÜYÜK İNDİRİMİ FALCAO YAPTI
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Falcao aleyhinde açıklama yaptığı iddialarını yalanladı. "En büyük indirimi Falcao yaptı. Ona müteşekkirim" dedi.
STUTTGART'A RET CEVABI!
Alman ekibi Stuttgart, Beşiktaş'ın sol kanat oyuncusu Rıdvan Yılmaz için teklif yaptı. Siyah-Beyazlılar bu teklifi 'Satılık oyuncumuz yok' diyerek geri çevirdi
N'KOUDOU İÇİN ÖZEL PROGRAM
Beşiktaş'ta sık sık sakatlanan N'Koudou için özel program hazırlandı. Fransız yıldıza özel beslenme, egzersiz ve dinlenme programı uygulanacak.
UNİON BERLİN'DE KARİUS ŞOKU!
Beşiktaş'tan ayrılan ve U.Berlin ile anlaşan Loris Karius, Alman ekibi ile resmi maça çıkamadan antrenmanda sakatlandı. Alman kaleci Kartal'da çok eleştirilmişti.