Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda? El Clasico Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta?

REKORLARIN ADAMI MESSİ

Kaydettiği 26 golle El Clasico tarihinin en golcü ismi olan Messi, dünya futbolunun da en iyi ismi olarak kabul edilirken, Barcelona'nın cumartesi günü en büyük kozu olacak.

26 El Clasico golünün 18'ini La Liga maçlarında atan Messi, ilk olarak Kasım 2005'te bu sahnede boy göstermişti. Messi'nin toplam El Clasico gol sayısı, Real Madrid'in mevcut kadrosunun El CLasico golü sayısıyla eşit.

Barcelona'da rekorların sahibi Messi iken, Real Madrid cephesinde de kaptan Ramos en fazla El Clasico oynayan oyuncu olarak rekoru elinde tutuyor. Real Madrid'in sembol ismi, tüm kulvarlarda oynanan El Clasico'larda 44 kez forma giyerek, Messi'nin 1 maç önünde yer alıyor.