Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda? El Clasico Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta?

Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda? Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta? El Clasico'yu canlı izlemek isteyen futbol severler Barcelona Real Madrid maçının saat ve yayıncı bilgilerini araştırıyor. La Liga'nın dev derbisi ülkemizde de yakından takip ediliyor. Peki, Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda? İşte yanıtı!
BARCELON REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Dev derbi bugün saat 17:00'de başlayacak ve Smart Spor platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek için D-Smart aboneliğinizin bulunması gerekiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Neto, Dest, Pique, Lenglet, Roberto, Busquets, Pjanic, Coutinho, Griezmann, Fati, Messi
Real Madrid: Courtois, Mendy, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Vazquez, Isco, Benzema
İLK KEZ SEYİRCİSİZ OYNANACAK
Her iki takım da ligdeki son maçlarını kaybederken, Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında Macar Ferencravos'u 5-1 mağlup eden Barcelona, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına 3-2 yenilen Real Madrid'e göre daha moralli durumda.
Teknik direktör Zinedine Zidane'ın takımı Real Madrid, Nou Camp Stadı'nda son 4 maçtır (3 beraberlik, 1 mağlubiyet) kazanamıyor.
REKORLARIN ADAMI MESSİ
Kaydettiği 26 golle El Clasico tarihinin en golcü ismi olan Messi, dünya futbolunun da en iyi ismi olarak kabul edilirken, Barcelona'nın cumartesi günü en büyük kozu olacak.
26 El Clasico golünün 18'ini La Liga maçlarında atan Messi, ilk olarak Kasım 2005'te bu sahnede boy göstermişti. Messi'nin toplam El Clasico gol sayısı, Real Madrid'in mevcut kadrosunun El CLasico golü sayısıyla eşit.
Barcelona'da rekorların sahibi Messi iken, Real Madrid cephesinde de kaptan Ramos en fazla El Clasico oynayan oyuncu olarak rekoru elinde tutuyor. Real Madrid'in sembol ismi, tüm kulvarlarda oynanan El Clasico'larda 44 kez forma giyerek, Messi'nin 1 maç önünde yer alıyor.