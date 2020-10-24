Galatasaray'da maaş indirimi nedeniyle yönetimle karşı karşıya gelen Feghouli, formunda düşüş yaşamış, Terim tarafından Alanya maçında oynatılmamıştı. Cezayirli futbolcu, sırt ağrılarının olduğunu söyleyerek son 2 idmana çıkmadı ve Erzurum maçı kafilesine dahil edilmedi.
MAAŞ İNDİRİMİNİ REDDETMİŞTİ
Maaşında indirimi kabul etmediği gibi kesinti yapıldığı için Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden Feghouli'nin ciddi bir sakatlığının olmadığı ve sırt ağrılarını bahane ettiği iddia ediliyor.
KADRO DIŞI İHTİMALİ DE VAR
Yaşanan son olayın ardından Feghouli ile Galatasaray yönetimi arasındaki ihtilafların daha da derinleşebileceği ifade ediliyor. Olay daha da büyürse kadro dışı ihtimali de var.