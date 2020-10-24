MAAŞ İNDİRİMİNİ REDDETMİŞTİ

Maaşında indirimi kabul etmediği gibi kesinti yapıldığı için Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden Feghouli'nin ciddi bir sakatlığının olmadığı ve sırt ağrılarını bahane ettiği iddia ediliyor.