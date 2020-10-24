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    • Spor
    • 24.10.2020 Gazete
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    Feghouli gemileri yaktı! Cezayirli yıldız 'a götürülmedi

    'da maaş indirimi nedeniyle yönetimle karşı karşıya gelen Feghouli, formunda düşüş yaşamış, Terim tarafından Alanya maçında oynatılmamıştı. Cezayirli futbolcu, sırt larının olduğunu söyleyerek son 2 idmana çıkmadı ve maçı kafilesine dahil edilmedi.

    Feghouli gemileri yaktı

    Galatasaray'da maaş indirimi nedeniyle yönetimle karşı karşıya gelen Feghouli, formunda düşüş yaşamış, Terim tarafından Alanya maçında oynatılmamıştı. Cezayirli futbolcu, sırt ağrılarının olduğunu söyleyerek son 2 idmana çıkmadı ve Erzurum maçı kafilesine dahil edilmedi.

    MAAŞ İNDİRİMİNİ REDDETMİŞTİ
    Maaşında indirimi kabul etmediği gibi kesinti yapıldığı için Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden Feghouli'nin ciddi bir sakatlığının olmadığı ve sırt ağrılarını bahane ettiği iddia ediliyor.

    KADRO DIŞI İHTİMALİ DE VAR


    Yaşanan son olayın ardından Feghouli ile Galatasaray yönetimi arasındaki ihtilafların daha da derinleşebileceği ifade ediliyor. Olay daha da büyürse kadro dışı ihtimali de var.
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    Haberler Spor Feghouli gemileri yaktı! Cezayirli yıldız Erzurum'a götürülmedi