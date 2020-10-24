Real Madrid, La Liga'da oynadığı son iki El Clasico'da mağlup olmadı ve kalesini gole kapattı (1G 1B). Son karşılaşmadan galip ayrılan Real Madrid (Mart 2020'de 2-0), Barcelona'yı Mayıs 2008'den bu yana üst üste iki La Liga derbisinde mağlup edemiyor (2 maç).

Son 12 La Liga sezonunda oynanan ilk El Clasico'nun sadece birini kazanabilen Real Madrid (3B 8M), tek galibiyetini Ekim 2014'te sahsasında almıştı (3-1). Madrid ekibi, Aralık 2007'den bu yana sezonunun ilk El Clasico'sunu deplasmanda kazanamıyor (1-0).

Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, El Clasico tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu konumunda (44). İspanyol oyuncu (30 maç), bu karşılaşmada görev alması halinde La Liga'da en fazla El Clasico'da sahaya çıkan oyuncu rekorunu egale edecek (31; Raul & Paco Gento).

Lionel Messi, Barcelona ? Real Madrid rekabetinde en fazla resmi maç golü atan (26), en fazla La Liga golü atan (18) ve Camp Nou'da en fazla gol atan (7) oyuncu konumunda.

Barcelona'ya rakip olduğu son sekiz resmi maçta da fileleri havalandıramayan Real Madrid forveti Karim Benzema, derbi tarihindeki en uzun serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor. Fransız santrfor, resmi maçlarda görev aldığı 24 El Clasico'da dokuz gol kaydetti.