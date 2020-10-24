Barcelona Real Madrid maçı canlı izle! La Liga'da dev derbi heyecanı başlıyor. El Clasico canlı izleme yolları arama motorlarında sorgulanıyor. Barcelona Real Madrid maçı nasıl izlenir sorusuna futbolseverler yanıt arıyor. Tüm dünyada merakla beklenen derbi maçı ülkemizde de futbolseverler tarafından takip ediliyor. Peki, Barcelona Real Madrid maçı nasıl izlenir?
BARCELONA REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLEME YOLLARI!
Saat 17:00'de başlayacak dev karşılaşma D-Smart platformunda bulunan Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr canlı anlatım sayfasından yapabilirsiniz.
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MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
Real Madrid'e rakip olduğu son iki La Liga karşılaşmasında gol sevinci yaşayamayan Barcelona, derbi tarihinde üç maçlık bir seriyi sadece Mart 1957-Şubat 1958 arasında yaşamıştı.
Barcelona (399 gol), El Clasico tarihindeki 400. resmi maç golünü atmak için Real Madrid'in karşısına çıkıyor.
Real Madrid, La Liga'da oynadığı son iki El Clasico'da mağlup olmadı ve kalesini gole kapattı (1G 1B). Son karşılaşmadan galip ayrılan Real Madrid (Mart 2020'de 2-0), Barcelona'yı Mayıs 2008'den bu yana üst üste iki La Liga derbisinde mağlup edemiyor (2 maç).
Son 12 La Liga sezonunda oynanan ilk El Clasico'nun sadece birini kazanabilen Real Madrid (3B 8M), tek galibiyetini Ekim 2014'te sahsasında almıştı (3-1). Madrid ekibi, Aralık 2007'den bu yana sezonunun ilk El Clasico'sunu deplasmanda kazanamıyor (1-0).
Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, El Clasico tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu konumunda (44). İspanyol oyuncu (30 maç), bu karşılaşmada görev alması halinde La Liga'da en fazla El Clasico'da sahaya çıkan oyuncu rekorunu egale edecek (31; Raul & Paco Gento).
Lionel Messi, Barcelona ? Real Madrid rekabetinde en fazla resmi maç golü atan (26), en fazla La Liga golü atan (18) ve Camp Nou'da en fazla gol atan (7) oyuncu konumunda.
Barcelona'ya rakip olduğu son sekiz resmi maçta da fileleri havalandıramayan Real Madrid forveti Karim Benzema, derbi tarihindeki en uzun serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor. Fransız santrfor, resmi maçlarda görev aldığı 24 El Clasico'da dokuz gol kaydetti.
Barcelona forveti Antoine Griezmann, Real Madrid'e rakip olduğu 11 La Liga maçında beş gol kaydetti. Fransız oyuncu, lig tarihinde Real Madrid'e hem Barcelona hem de Atletico formalarıyla gol atmayı başaran altıncı isim olabilir (Marcial, Jesus Landaburu, Marcos Alonso, Julio Salinas & Simao).
Kariyerinde ilk kez El Clasico'ya çıkmaya hazırlanan Ronald Koeman, La Liga'da Barcelona ? Real Madrid derbisinde görev yapan yedinci Hollandalı teknik direktör olacak. Daha önceki altı çalıştırıcı arasında ilk derbisini kazanmayı başaran tek isim Louis van Gaal (Kasım 1997'de Barcelona ile).
Barcelona'ya rakip olduğu dokuz resmi maçın sadece ikisini kaybeden Zinedine Zidane (4G 3B), dört galibiyetinin ikisini deplasmanda aldı. Real Madrid'in başında deplasmanda üç El Clasico'dan galip ayrılmayı başaran tek isim Miguel Munoz (7).