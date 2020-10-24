ASpor CANLI YAYIN

Almanya Bundesliga'da heyecan dolu Leipzig-Hertha Berlin maçı A Spor ekranlarından canlı olarak izleyici ile buluşuyor. Ligin 5. haftasında liderliği elinde bulunduran Leipzig, sahasında Hertha Berlin'i konuk ediyor.

Leipzig'in sahasında Hertha Berlin'i konuk edeceği mücadele bugün saat 16.30'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

LEIPZIG-HERTHA BERLIN MAÇI 11'LERİ

Leipzig: Guacsi - Mukiele, Orban, Upamecano, Angelino, Henrichs, Kampl, Nkunku, Forsberg, Sörloth, Kluivert

Hertha Berlin: Alexander Schwolow, Pekarik, Stark, Alderete, Maximilian Mittelstadt, Boyata, Darida, Lukebakio, Tousart, Cunha, Cordoba

LEIPZIG İSTATİSTİKLERDE ÜSTÜN

Leipzig'in hocası Nagelsmann, şu ana kadar Hertha Berlin'e karşı oynadığı 9 maçın 5'ini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve hiç yenilmedi. Leipzig, ayrıca en iyi sezon başlangıcını yaptı ve 10 puan topladı. Alman ekibi 10 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.