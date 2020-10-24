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    • 24.10.2020 16:38
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    canlı yayın | RB Leipzig -

    'nın 5. haftasında lider Leipzig, sahasında 'i konuk ediyor. Bu zorlu mücadele A Spor ekranlarından izleyici ile buluşuyor. Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılan ve Leipzig'in yolunu tutan Sörloth da ilk kez ilk 11'de forma giyiyor. Mücadeleyi haberimizden izleyebilirsiniz...

    ASpor CANLI YAYIN

    'da heyecan dolu Leipzig- maçı A Spor ekranlarından canlı olarak izleyici ile buluşuyor. Ligin 5. haftasında liderliği elinde bulunduran Leipzig, sahasında Hertha Berlin'i konuk ediyor.

    Leipzig'in sahasında Hertha Berlin'i konuk edeceği mücadele bugün saat 16.30'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

    LEIPZIG-HERTHA BERLIN MAÇI 11'LERİ

    Leipzig: Guacsi - Mukiele, Orban, Upamecano, Angelino, Henrichs, Kampl, Nkunku, Forsberg, Sörloth, Kluivert

    Hertha Berlin: Alexander Schwolow, Pekarik, Stark, Alderete, Maximilian Mittelstadt, Boyata, Darida, Lukebakio, Tousart, Cunha, Cordoba

    LEIPZIG İSTATİSTİKLERDE ÜSTÜN

    Leipzig'in hocası Nagelsmann, şu ana kadar Hertha Berlin'e karşı oynadığı 9 maçın 5'ini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve hiç yenilmedi. Leipzig, ayrıca en iyi sezon başlangıcını yaptı ve 10 puan topladı. Alman ekibi 10 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

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