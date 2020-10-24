Khabib Gaethje maçı ne zaman saat kaçta? UFC maçı Khabib Gaethje hangi kanalda?

ÜNVANI KORUMAYA ÇALIŞACAK

'The Eagle' lakaplı Dağıstanlı şampiyon Khabib Nurmagomedov, UFC hafif sıklet kemerini üçüncü kez korumak için Justin Gaethje karşısında.

Son karşılaşmasını geçtiğimiz sene Eylül'de Dustin Poirier ile yapan ve kemerini korumayı başaran yenilmez şampiyon, Mayıs ayında Tony Ferguson'ı yenerek hafif sıklet geçici kemerini alan Justin Gaethje ile müthiş bir maça çıkıyor.

Türkiye'de ve dünyada geniş bir hayran kitlesi bulunan Dağıstanlı dövüşçü UFC hafif sıklet kemerini üçüncü kez korumak için yeniden Octagon'da. "TheEagle", 24 Ekim Cumartesi günü saat 21:00'de başlayacak gecede nakavt ustası Justin Gaethje ile karşılaşacak.