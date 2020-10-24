Avrupa'da büyük tehlike! 114 maçta sadece 56 kez kazandık

Avrupa Kupaları'nda yokları oynuyoruz. Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor ön elemede Avrupa'ya veda etti. Ülkemizi grup aşamasında Başakşehir ve Sivasspor temsil ediyor. Başakşehir, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Almanya'da Leipzig'e 2-0 kaybetti. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Demir Grup Sivasspor ise ilk maçında deplasmanda Villarreal'a 5-3 yenildi.