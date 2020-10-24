Avrupa'da büyük tehlike! 114 maçta sadece 56 kez kazandık

Avrupa Kupaları'nda yokları oynuyoruz. Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor ön elemede Avrupa'ya veda etti. Ülkemizi grup aşamasında Başakşehir ve Sivasspor temsil ediyor. Başakşehir, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Almanya'da Leipzig'e 2-0 kaybetti. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Demir Grup Sivasspor ise ilk maçında deplasmanda Villarreal'a 5-3 yenildi.
Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor kaybedince ülke puanı sıralamasında 13. sıraya geriledik. Glasgow Rangers'ın Belçika'da Standart Liege deplasmanında kazanması, İskoçların önümüze geçmesine sebep oldu.
Ön eleme oynamanın dışında, eğer Türkiye, ülke puanı sıralamasında bu sezonu şu an bulunduğu 13. sırada tamamlarsa 2021/2022 şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak bir yana, 2 ön eleme turu oynamak zorunda kalacak.
114 MAÇTA SADECE 56 KEZ KAZANDIK
Türk takımları bu sezon topladıkları puanlarla, 55 üye ülke arasında 33. sırada yer aldı... Avrupa kupalarında Türk takımları, son 4 sezonda oynadıkları 114 maçın 56'sını kaybetti. İlk 15'e giremezsek katılım sayımız 5'ten 4'e düşecek.