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    • 23.10.2020 14:48
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    'dan 'ya büyük onur! Haftanın 11'inde

    Takımı 'in dün akşam deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yapan , tarafından haftanın 11'ine seçildi.

    AA
    UEFA'dan Yusuf Yazıcı'ya büyük onur

    Fransız ekibi 'de forma giyen milli futbolcu , Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

    Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının en iyi 11'i, UEFA'nın internet sitesinde duyuruldu.

    Lille'in deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup ettiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı'nın da yer aldığı kadro, şu şekilde:

    Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb).

    Defans: James Tavernier (Rangers), David Luiz (Arsenal), Juan Foyth (Villarreal), Simen Jukleröd (Antwerp).

    Orta saha: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Takefusa Kubo (Villarreal).

    Forvet: Darwin Nunez (Benfica), Yusuf Yazıcı (Lille).

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    Haberler Spor UEFA'dan Yusuf Yazıcı'ya büyük onur! Haftanın 11'inde