Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.Bu sezonki uygulama gereği 3. eleme turu kura çekimini, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım eski Kaptanı Hamit Altıntop ile kupanın son şampiyonu Trabzonspor'un kaptanlarından Hamdi Aslan gerçekleştirdi.

Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonucu eşleşmeler şöyle oluştu.

TARİHLER BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur maçları 3,4,5 Kasım tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar A Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Bodrumspor - Niğde Anadolu FK

Manisa FK - Gümüşhane

Adana Demirspor - Kestelspor

Ankaragücü - Kocaelispor

Samsunspor - Muğlaspor

Ankaraspor - Pazarspor

Adanaspor - 68 Aksaray Belediyespor

Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor

İnegölspor - Sultanbeyli Belediyespor

İstanbulspor - Elazığspor

Altınordu - Fethiyespor

Kahramanmaraşspor - Somaspor

Beypiliç Boluspor - Hacettepe

Sancaktepe - Serik Belediyespor

Tarsus İdman Yurdu - İçel İdman Yurdu

Zonguldak Kömürspor - Darıca Gençlerbirliği

Afyonspor - Karabükspor

Altay - 1922 Konyaspor

Uşakspor - Şile Yıldızspor

Atakaş Hatayspor - Şanlıurfaspor

Sakaryaspor - Diyarbekirspor

Yeni Malatyaspor - Artvin Hopaspor

Kırşehir Belediyespor - Yozgatspor

Çorum FK - Eyüpspor

Bandırmaspor - Derincespor

Eskişehirspor - Cizrespor

Kastamonuspor - Amed Sportif

Balıkesirspor - Esenler Erokspor

BB Erzurumspor - Karaköprü Belediyespor

Ankara Demirspor - Mamak FK

Ergene Velimeşespor - Karacabey Belediyespor

Sarıyer - Turgutluspor

Giresunspor - Tekirdağspor

Keçiörengücü - Büyükçekmece Tepecikspor

Hes Kablo Kayserispor - Yomraspor

Vanspor FK - Sivas Belediyespor

Menemenspor - Erzincanspor

Tuzlaspor A.Ş. - Bayburt Özel İdare

Ümraniyespor - Kırklarelispor

Bursaspor - Karşıyaka

Akhisarspor - Etimesgut Belediyespor

Pendikspor - Düzcespor

Hekimoğlu Trabzon - Orduspor