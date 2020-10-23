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    • Spor
    • 23.10.2020 15:20
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    • 23.10.2020 15:20
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    'nda 3. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

    Türkiye Kupası'nda heyecan kura çekimiyle sürdü. 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Zorlu karşılaşmalar 3,4,5 Kasım tarihinde A Spor'dan yayınalanacak.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi!

    3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.Bu sezonki uygulama gereği 3. eleme turu kura çekimini, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım eski Kaptanı ile kupanın son şampiyonu Trabzonspor'un kaptanlarından Hamdi Aslan gerçekleştirdi.

    Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonucu eşleşmeler şöyle oluştu.

    TARİHLER BELLİ OLDU

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur maçları 3,4,5 Kasım tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar A Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

    İŞTE EŞLEŞMELER

    Bodrumspor - Niğde Anadolu FK
    Manisa FK - Gümüşhane
    - Kestelspor
    Ankaragücü - Kocaelispor
    Samsunspor - Muğlaspor
    Ankaraspor - Pazarspor
    Adanaspor - 68 Aksaray Belediyespor
    Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor
    İnegölspor - Sultanbeyli Belediyespor
    İstanbulspor - Elazığspor
    Altınordu - Fethiyespor
    Kahramanmaraşspor - Somaspor
    Beypiliç Boluspor - Hacettepe
    Sancaktepe - Serik Belediyespor
    Tarsus İdman Yurdu - İçel İdman Yurdu
    Zonguldak Kömürspor - Darıca Gençlerbirliği
    Afyonspor - Karabükspor
    Altay - 1922 Konyaspor
    Uşakspor - Şile Yıldızspor
    Atakaş Hatayspor - Şanlıurfaspor
    Sakaryaspor - Diyarbekirspor
    Yeni Malatyaspor - Artvin Hopaspor
    Kırşehir Belediyespor - Yozgatspor
    Çorum FK - Eyüpspor
    Bandırmaspor - Derincespor
    Eskişehirspor - Cizrespor
    Kastamonuspor - Amed Sportif
    Balıkesirspor - Esenler Erokspor
    BB Erzurumspor - Karaköprü Belediyespor
    Ankara Demirspor - Mamak FK
    Ergene Velimeşespor - Karacabey Belediyespor
    Sarıyer - Turgutluspor
    Giresunspor - Tekirdağspor
    Keçiörengücü - Büyükçekmece Tepecikspor
    Hes Kablo Kayserispor - Yomraspor
    Vanspor FK - Sivas Belediyespor
    Menemenspor - Erzincanspor
    Tuzlaspor A.Ş. - Bayburt Özel İdare
    Ümraniyespor - Kırklarelispor
    Bursaspor - Karşıyaka
    Akhisarspor - Etimesgut Belediyespor
    Pendikspor - Düzcespor
    Hekimoğlu Trabzon - Orduspor

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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu