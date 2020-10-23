DERİNCE TURLADI



Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Derincespor evinde Çankaya FK'yı 3-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Galibiyet golleri Muhammed Enes (2) ve Mehmet Bağlı'dan geldi. Yozgatspor ise deplasmanda Erbaaspor'u 1-0 mağlup etti. Sonuçlar: Karaköprü Belediyespor- Osmaniyespor FK: 1-0, Büyükçekmece Tepecik-1877 Alemdağ: 1-0, Bld Ağrı-52 Ordu: 1-2, Buca-Soma: 0-1.