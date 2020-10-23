Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da Orhan Saka Salonu'nda yapılacak. Kurada Süper Lig'den Yeni Malatya, Kayseri, Ankaragücü, Hatay, Erzurum ve Karagümrük de yer alacak.
ADEM BÜYÜK VE CHEBAKE 3 HAFTA YOK!
Yeni Malatyaspor'da, kulüp doktoru Hakan Ayaz, sakatlıkları bulunan Adem Büyük ve Issam Chebake'nin 1-3 hafta sahalardan uzak kalabileceklerini belirtti. İki oyuncu da Konyaspor maçında sakatlandı.
KASIMPAŞA EVİNDE GÖZTEPE'Yİ AĞIRLIYOR
Süper Lig'de 6. hafta bugün oynanacak tek maçla start alıyor. Kasımpaşa evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Burak Şeker yönetecek. Kasımpaşa ilk 5 haftada 7 puan toplarken, Göztepe ise 6 puanda kaldı.
DERİNCE TURLADI
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Derincespor evinde Çankaya FK'yı 3-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Galibiyet golleri Muhammed Enes (2) ve Mehmet Bağlı'dan geldi. Yozgatspor ise deplasmanda Erbaaspor'u 1-0 mağlup etti. Sonuçlar: Karaköprü Belediyespor- Osmaniyespor FK: 1-0, Büyükçekmece Tepecik-1877 Alemdağ: 1-0, Bld Ağrı-52 Ordu: 1-2, Buca-Soma: 0-1.