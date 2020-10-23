Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, takımını fiziksel olarak çok iyi hazırlarken mental olarak da sürekli onlara destek oluyor. Sarı-Lacivertli futbolcularla dün kısa bir toplantı gerçekleştiren Erol Bulut, şampiyon olmak için tüm şartların lehlerine olduğunu söyledi.
SORUNU OLMAYAN TEK TAKIMIZ
Başarılı teknik adam toplantıda şu ifadeleri kullandı: Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğerleri sorunlarla boğuşuyor. Biz ise iyi durumdayız ve çok daha iyi olacağız.
ŞAMPİYONLUK BİZİM ELİMİZDE
Şampiyon olmak için harika bir ortam var. Bize düşen sıkı çalışmak ve sahada her şeyimizi ortaya koymak. Şampiyonluk bize yakın o sene bu sene.
HERKESE GÜÇLÜ BİR MESAJ VERELİM
Erol Bulut, pazar günü oynayacakları Trabzonspor derbisini kazanmaları durumunda şampiyonluk yarışındaki rakiplerine çok ciddi bir mesaj vereceklerinin de altını çizdi.
FENERBAHÇE SEVGİSİ KURŞUN GEÇİRMEZ!
Fenerbahçe taraftarının oylarıyla belirlenen Futbol A Takımı otobüs tasarımının lansmanı dün yapıldı. Sarı-Lacivertli taraftarların yoğun talebi doğrultusunda "Sevgi kurşun geçirmez" sözü ön camda konumlandırıldı. Lansmana Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun yanı sıra Mercedes Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nur Aksoy ile Pazarlama Grup Müdürü Serra Yeşilyurt katıldı.