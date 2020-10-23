Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, takımını fiziksel olarak çok iyi hazırlarken mental olarak da sürekli onlara destek oluyor. Sarı-Lacivertli futbolcularla dün kısa bir toplantı gerçekleştiren Erol Bulut, şampiyon olmak için tüm şartların lehlerine olduğunu söyledi.