Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    sonunu getiremedi

    ’nde ilk maçına çıkan spor gol düellosunda Villarreal’i 2 kez yakaladı. Ancak İspanyol ekibi tecrübesiyle maçı kopardı.

    Sivas sonunu getiremedi

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun ilk haftasında Sivasspor, deplasmanda İspanyol ekibi Villarreal'e 5-3 yenildi. 13. dakikada Samassa'nın sektirdiği topu Take Kubo filelere gönderdi. 1-0. 20. dakikada Bacca'nın ceza sahasına girer girmez şutunda top ağlarla buluştu.

    2-0. 33'de Kayode, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü attı. 2-1. 43'te Robinz Yalçın'ın ortasında Yatabare skoru eşitledi: 2-2.

    57'de Foyd Villarreal'i öne geçirdi. 64'te Gradel frikikten harika vurdu: 3-3. Ancak Villarreal 74 ve 77'de Alacer'in golleriyle karşılaşmayı 5-3 kazandı.

    KARABAĞ VİLLARREAL İLE İSTANBUL'DA OYNAYACAK


    Sivas ile aynı grupta yer alan Karabağ, Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçını 29 Ekim'de Medipol Başakşehir'in stadında oynayacaklarını duyurdu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Sivas sonunu getiremedi