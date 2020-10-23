Sivas sonunu getiremedi

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun ilk haftasında Sivasspor, deplasmanda İspanyol ekibi Villarreal'e 5-3 yenildi. 13. dakikada Samassa'nın sektirdiği topu Take Kubo filelere gönderdi. 1-0. 20. dakikada Bacca'nın ceza sahasına girer girmez şutunda top ağlarla buluştu.
2-0. 33'de Kayode, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü attı. 2-1. 43'te Robinz Yalçın'ın ortasında Yatabare skoru eşitledi: 2-2.
57'de Foyd Villarreal'i öne geçirdi. 64'te Gradel frikikten harika vurdu: 3-3. Ancak Villarreal 74 ve 77'de Alacer'in golleriyle karşılaşmayı 5-3 kazandı.
KARABAĞ VİLLARREAL İLE İSTANBUL'DA OYNAYACAK
Sivas ile aynı grupta yer alan Karabağ, Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçını 29 Ekim'de Medipol Başakşehir'in stadında oynayacaklarını duyurdu.