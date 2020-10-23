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    • 23.10.2020 22:36
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    Spor Toto 'in 6. haftasında ile berabere kaldı

    ’de 6’ncı haftanın açılış karşılaşmasında sahasında ile golsüz berabere kaldı. stadında oynan maçta çeşitli pozisyonlar olmasına rağmen rakipler meşin yuvarlağı filelerle buluşturamadı.

    Kasımpaşa Göztepe ile berabere kaldı

    Kasımpaşa ve Göztepe, Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    İŞTE İLK 11'LER
    Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Hadadi, Tarkan, Sadiku, Tirpan, Hajradinovic, Aytaç, Hodzic, Koita, Yusuf Erdoğan

    Göztepe: İrfan Can, Marko, Yalçın, Atınç, Berkan, Gassama, Massoro, Guilherme, Soner, Halil, Idey

    İSTANBUL'DA SESSİZ GECE
    Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, konuk ettiği Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

    8. dakikada Koita'nın pasıyla sol çaprazdan içeri giren Hodzic, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından Hodzic'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

    13. dakikada Hajradinovic'in defansın arkasına attığı pas sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Hodzic'in şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu çeldi.

    20. dakikada Halil Akbunar'ın soldan ortasında müsait durumda topla buluşan Brown Ideye, meşin yuvarlağı soldan dışarı gönderdi.

    Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

    51. dakikada ceza sahası içinde sıfıra inen Hajradinovic'in çektiği şutta meşin yuvarlak, direğe çarpıp dışarı çıktı.

    87. dakikada Hadergjonaj'in sağdan ortasında ceza sahası içinde Varga meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.

    Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
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