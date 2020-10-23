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    • Spor
    • 23.10.2020 Gazete
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    'da büyük tehlike! yasağı gelebilir

     'da bulunan dosyaları nedeniyle Ocak ayında yapamayabilir. Takımdan ayrılan Karius, Ruiz ve Rebocho'dan sonra Elneny ve Diaby'nin de Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etmesi nedeniyle kulübün transfer yapamama cezası alabileceği gelen bilgiler arasında.

    Büyük tehlike!

    Beşiktaş FIFA'da bulunan dosyaları nedeniyle Ocak ayında transfer yapamayabilir.

    YABANCILAR ŞİKAYETTE BULUNDU
    Takımdan ayrılan Karius, Ruiz ve Rebocho'dan sonra Elneny ve Diaby'nin de Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etmesi nedeniyle kulübün transfer yapamama cezası alabileceği gelen bilgiler arasında.

    DAVALARIN SONUCU BEKLENİYOR


    FIFA'nın Beşiktaş'a Avrupa Kupaları'nda oynama ve transfer izni verdiği ama Ocak ayında FIFA'da beklenen bu dosyaların çözümlenmemesi durumunda bu kez cezanının verilebileceği öğrenildi.
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