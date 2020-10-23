Falcao'nun sözleşmesinde dikkat çeken detay! Monaco o maddeyi şart koşmuş

"MONACO'YA YÜZDE 60 PAY"

Hürriyet'in haberine göre, Monaco ile yapılan uzun görüşme, pazarlık sonrasında Falcao, bonservis ödemeden transfer edildi. Ve Galatasaray transferi bedelsiz bitirebilmek için Ligue 1 ekibini sözleşmeye önemli bir madde koyarak ikna etti. Falcao'nun bonservisinin yüzde 60'ı yine Monaco kulübüne verildi. Yani Kolombiyalı futbolcu ocak ayında ya da sezon sonunda kendisini halen transfer etmek isteyen Inter Miami'ye imza atarsa ödenecek bonservisin sadece yüzde 40'ın Galatasaray'ın kasasına girecek. Kalan yüzde 60'ı ise Monaco alacak.