Kötü bir transfer dönemi geçiren ve ligde ilk 5 haftada 2 kez kazanabilen Galatasaray gözünü yine Ocak'a dikti! Son iki sezonun devre aralarında önemli hamleler yapan Sarı- Kırmızılılar birkez daha ara transfer döneminde kadroya flaş dokunuşlar yapmayı hedefliyor.