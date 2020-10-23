Kötü bir transfer dönemi geçiren ve ligde ilk 5 haftada 2 kez kazanabilen Galatasaray gözünü yine Ocak'a dikti! Son iki sezonun devre aralarında önemli hamleler yapan Sarı- Kırmızılılar birkez daha ara transfer döneminde kadroya flaş dokunuşlar yapmayı hedefliyor.
TERİM 3 YILDIZI İSTEMİYOR
Yönetimin ilk hedefi, Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ve yaz transfer döneminde gönderilemeyen Belhanda, Feghouli ve Ryan Babel gibi isimlerle yolları ayırmak.
TRANSFER ZİRVESİ YAPILACAK
Ardından kadronun eksik bölgelerine takviye için kollar sıvanacak. Fatih Terim'in sol kanada ve orta alanın ortasına alınmasını istediği isimler için toplantı yapılacak.
HEDEF BEDELSİZ KİRALAMA
Listenin ilk sırasında Garry Rodrigues bulunuyor. Kısa süre önce Fenerbahçe ile yollarını ayıran yıldız futbolcunun Al Ittihad'tan bedelsiz kiralanması planlanıyor.
DÖNÜŞE ÇOK SICAK BAKIYOR
Kısa süre önce Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesini fesh edip Al Ittihad'a dönen Garry Rodrigues gözünü yeniden Türkiye'ye çevirdi. Yıldız futbolcu yeniden Galatasaray formasını giymeye çok sıcak bakıyor.