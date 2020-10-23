Aslan’da değişim zamanı

Başarılı hocanın savunmada Donk, Luyindama ve Marcao'ya görev verdiği, kenarlarda ise Omar ve Saracchi'yi denediği belirlendi.

Terim'in bu sistemle hem kanatlardaki sorunu çözmeyi hem de Falcao'nun yanına bir isim daha çekerek Kolombiyalı yıldızın yanlız kalmasını engellemeyi düşündüğü ifade edildi. Tecrübeli teknik adam son kararını bugün yapılacak idmanın ardından verecek.

FATİH'E TAM DESTEK

Alanya maçında yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen kaleci Fatih'e Terim'den destek geldi. Tecrübeli hoca, Fatih'e, "Sana güveniyorum dedi.

OMAR DÖNDÜ FEGHOULİ YOK!

Sakatlığı nedeniyle Alanya maçında forma giyemeyen Omar idmanın tamamında yer aldı. Sırt ağrıları bulunan Feghouli ile çalışmaya katılmadı. Cezayirli yıldızın durumunun ciddi olmadığı belirtildi.