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    • 22.10.2020 20:17
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    Karabağ, Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçını Fatih 'nda oynayacak

    ekibi Karabağ, Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçını Başakşehir Fatih 'nda oynayacak. Karabağ, gruptaki ilk iç saha maçında 29 Ekim Perşembe günü Başakşehir Stadyumu'nda İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek.

    Karabağ, Avrupa'daki maçını İstanbul'da oynayacak

    Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Demir Grup Sivasspor ile aynı grupta yer alan ekibi Karabağ'ın iç saha maçlarını Türkiye'de oynama isteğine UEFA'dan olumlu cevap geldi.

    Karabağ, gruptaki ilk iç saha maçında 29 Ekim Perşembe günü Başakşehir Fatih 'nda İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek. İç sahada oynanan diğer maçlar için henüz karar alınmazken, Azerbaycan ekibi kalan karşılaşmaları da Türkiye'de oynamak istiyor.

    Konuyla ilgili son kararı ise UEFA verecek.

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    Haberler Spor Karabağ, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçını Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak