Bu sene iyi bir takımız. İnşallah sürdürülebilir başarıyı elde edip sezon sonunda hedefimize ulaşırız." diye konuştu.

Altay Bayındır, geçen sezona göre daha iyi performans sergilediğinin söylenmesi üzerine, "Geçen sezon daha farklı bir oyuncu grubuyla birlikteydik. Bizi üzerimize düşen her zaman çalışmak. Çalıştığın takdirde üst seviyeye çıkarsın. Ben de çalışıyorum. İnşallah bu başarılı süreci devam ettiririz. Bunu yapabilmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.