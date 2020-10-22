Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayandır, Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Milli file bekçisi, "Geçen sezonki takımımızda beklenmedik sakatlıklar oldu. Mevkisi olmayan arkadaşlarımız, stoperde oynamak zorunda kaldı. Herkes elinden gelen mücadeleyi verdi. Ancak orta saha oyuncusu stoperde forma giyerse konsantrasyon sorunu yaşayabilir. Bu yüzden biz de bazı sıkıntılar yaşadık.
Bu sene iyi bir takımız. İnşallah sürdürülebilir başarıyı elde edip sezon sonunda hedefimize ulaşırız." diye konuştu.
Altay Bayındır, geçen sezona göre daha iyi performans sergilediğinin söylenmesi üzerine, "Geçen sezon daha farklı bir oyuncu grubuyla birlikteydik. Bizi üzerimize düşen her zaman çalışmak. Çalıştığın takdirde üst seviyeye çıkarsın. Ben de çalışıyorum. İnşallah bu başarılı süreci devam ettiririz. Bunu yapabilmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.