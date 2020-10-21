Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i kadrosunda bulunduran İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, yaz transfer döneminde Merih Demiral için de nabız yoklamış ve Çizme ekibine 35 milyon euro'luk bir teklif iletmesine rağmen renklerine bağlayamamıştı.