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    • 22.10.2020 07:01
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    'ın bonservis ücretini belirledi! Servet değerinde

    Sakatlığı sonrası 'ta tekrar dikkatleri üzerine çeken  için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını,  ve  gibi dev kulüplerin radarında olan Demiral'ın 50-60 milyon euro'dan aşağı satılmayacağını vurguladı.

    Servet değerinde

    UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında Dinamo Kiev'i 2-0'la geçen Juventus'ta, oyuna 19. dakikada giren temsilcimiz Merih Demiral, karşılaşmada gösterdiği performansla gündeme oturmuştu.

    UEFA Şampiyonlar Ligi ve Juventus'un resmi sosyal medya hesaplarından 22 yaşındaki stoperle ilgili paylaşımlar yapılırken, siyah-beyazlı kulüp Demiral için "Duvar" ifadesini kullandı.

    Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i kadrosunda bulunduran İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, yaz transfer döneminde Merih Demiral için de nabız yoklamış ve Çizme ekibine 35 milyon euro'luk bir teklif iletmesine rağmen renklerine bağlayamamıştı.

    LEICESTER'IN ISRARI SÜRÜYOR!


    İtalyan basınındaki haberlere göre; Leicester City, Merih Demiral'dan vazgeçmiş değil... Ada temsilcisinin genç stoper için devre arasında Juve'ye yeni bir teklif yapılacağı iddia edildi.
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    Haberler Spor Juventus Merih Demiral'ın bonservis ücretini belirledi! Servet değerinde