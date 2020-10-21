Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.10.2020 12:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2020 12:59
    ABONE OL

    A Spor canlı yayın izle | ZTK maçları dönüşümlü yayın

    'nda 2.tur heyecanı yaşanıyor. 2. tur mücadelelerinde 14 kritik maç oynanacak. Kazanan takımların ismini bir sonraki tura yazdıracağı Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları dönüşümlü olarak A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.turda oynanacak tüm maçları haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte Ziraat Türkiye Kupası maçları ve 21 Ekim Salı maç programı...

    ASpor CANLI YAYIN

    'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelelerinde 14 kritik maç oynanacak. Kazanan takımların ismini bir sonraki tura yazdıracağı Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları şu şekilde;

    13:00 Elazığ Bld FK - Diyarbakırspor

    13:00 Esenler Erok - Arnavutköy Bld

    13:30 Sultanbeyli - Yalovaspor

    13:30 Kırıkkale BA - Düzcespor

    13:30 Çatalcaspor - Şile Yıldız

    13:30 1954 Kelkit - Hopaspor

    13:30 Ofspor - Yomraspor

    13:30 Cizrespor - Siirt İÖİ

    13:30 Nevşehir Bld - Kozan Spor

    13:30 Muğlaspor - Kızılcabölük

    13:30 Isparta 32 - Kestelspor

    14:30 68 Aksaray Bld - Yeşilyurt Bld

    15:00 Tekirdağspor - Silivrispor

    19:00 Fethiyespor - Nazilli Bld

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası A Spor canlı yayın izle | ZTK maçları dönüşümlü yayın