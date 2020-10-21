Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ferençvaroş'u 5-1'lik skorla mağlup ederken 17 yaşındaki iki yıldız da gol sevinci yaşadı. Ansu Fati'nin dışında Pedri de Devler Ligi'nde ilk kez forma giyerken gol atma başarısı da gösterdi.