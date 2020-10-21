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    • 21.10.2020 12:52
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    'nın 17 yaşındaki yıldızı maçına taksiyle geldi

    Sezon başında krizi ile uğraşan ve ’i takımdan gönderen 'nın sezon başında 2. Lig ekibi Las Palmas'tan transfer ettiği , çıktığı ilk maçında golle tanıştı. Pedri'nin maça geliş hikayesi, geceye damga vurdu.

    Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ferençvaroş'u 5-1'lik skorla mağlup ederken 17 yaşındaki iki yıldız da gol sevinci yaşadı. Ansu Fati'nin dışında Pedri de Devler Ligi'nde ilk kez forma giyerken gol atma başarısı da gösterdi.

    TAKSİDEN İNDİ NAYLON POŞETLE GELDİ

    Marca'nın haberine göre; Barcelona'nın genç yıldızı Pedri, henüz ehliyeti bulunmadığı için mücadeleye taksiyle geldi.

    Maç öncesinde stada giriş görüntüleri yayıncı kuruluş kameralarına yansıyan genç futbolcunun, Camp Nou'ya naylon poşetle gelmesi de gündeme oturdu.

    Bu yaz Las Palmas'tan transfer edilen Pedri, geçen sezon ikinci ligde 36 maçta 4 gol 6 asistlik performans sergilemişti.
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    Haberler Spor Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Pedri Şampiyonlar Ligi maçına taksiyle geldi