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    • 21.10.2020 16:14
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    Koronavirüse yakalanan karantinada saçlarını kazıttı! Yeni imajı olay yarattı

    'ün Portekizli  35 yaşındaki süper yıldızı kısa bir süre önce Kovid-19'a yakalandığını açıklamıştı. Şimdilerde karantinada bulunan Portekizli herkesi şaşırtan bir paylaşıma imza attı. Karantinada saçlarını kazıtan Cristiano Ronaldo yeni imajını paylaştığı fotoğrafın altına 'Hayatta başarı, ulaştığınız şeyle değil, aştığınız engellerle ölçülür' notunu düştü.

    Geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan ve çalışmalarına evde devam eden dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, yeni saç stiliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Yeni imajıyla yine büyük yankı uyandıran Ronaldo, bir süre daha ailesiyle birlikte karantinada kalacak.

    RONALDO'NUN SAÇ STİLLERİ

    Dünyaca ünlü yıldız bugüne kadar denediği saç stilleriyle de dikkat çekiyor. Tecrübeli isim denediği imajlarla birçok saç modasına öncülük etti.

    İşte Ronaldo'nun saç stilleri

    İşte Ronaldo'nun saç stilleri

    İşte Ronaldo'nun saç stilleri

    İşte Ronaldo'nun saç stilleri
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    Haberler Spor Koronavirüse yakalanan Cristiano Ronaldo karantinada saçlarını kazıttı! Yeni imajı olay yarattı