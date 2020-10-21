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    • 21.10.2020 12:22
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    SON DAKİKA | Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

    Son dakika haberi... ’in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçını yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 6. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 25 Ekim Pazar günü oynanacak maçta Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı belirtildi..

    Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

    Galatasaray'ın deplasmanda Erzurumspor'la oynayacağı maçı Arda Kardeşler, Beşiktaş'ın Denizlispor deplasmanındaki mücadelesini Alper Ulusoy, Medipol Başakşehir'in Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşmayı ise Ali Palabıyık yönetecek.
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    Haberler Spor SON DAKİKA | Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu